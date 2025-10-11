Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

A Brüsszelből elvárt energiaváltást készítheti elő Magyar Péter új embere, aki állampárti múlttal, a multiktól érkezett

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.10.11. 10:51

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Egy fényképet osztott meg a közösségi médiában pénteken Magyar Péter, amelyen Kapitány Istvánnal, a Shell volt topvezetőjével beszélget. Megjelenése is azt igazolja, hogy a Tisza Párt hatalomra jutása esetén azonnal felmondaná az orosz olajszerződéseket, és kizárólag a drágább-és egyelőre bizonytalan megbízhatóságú-nyugati szállításokat preferálná, ezzel hatalmas áremelkedést és ellátási hiányokat okozva - írja az Ellenpont.

„Ma hosszan egyeztettem gazdasági és energetikai kérdésekben Kapitány Istvánnal, a valaha volt legmagasabbra jutó magyar üzletemberrel” – írta pénteki bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.

Az Ellenpont azt írja: Kapitány üzleti vezetői pályafutása a Skálából a Vasedényen át az Interagon keresztül a Shellig tartottamelyet aztán annak globális alelnökeként hagyott el. Ezek után több interjúban is világossá tette, hogy nem áll tőle messze a politika világa. Meg is született az első közös fotó a Tisza környékén egyre gyakrabban feltűnő Kóka Jánossal, az SZDSZ volt elnökével, majd a Partizánban is a politikai szerepvállalásról beszélt.

Magyar Péter számára azért lehet fontos a nyugati beszerzési útvonalakat ismerő szakértőkkel való tárgyalás, mert a brüsszeli elvárások szerint Magyarországnak nem pusztán diverzifikálnia kellene az energiahordozók beszerzését, hanem teljes mértékben le kellene válnia az orosz gázról és olajról.

„A Tisza Párt a magyar szuverenitás védelme érdekében támogatja, hogy megszűnjön Magyarország függősége az orosz energiahordozóktól, beleértve a harmadik országokban feldolgozott orosz olajból készült finomított termékeket”- írta a Tisza EP-frakciója még 2024-ben.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Magyar Péter és Kapitány István – Forrás: Facebook

energiaellátásTisza Párt Magyar Péter Magyarország

Ajánljuk még

 