A Brüsszelből elvárt energiaváltást készítheti elő Magyar Péter új embere, aki állampárti múlttal, a multiktól érkezett

„Ma hosszan egyeztettem gazdasági és energetikai kérdésekben Kapitány Istvánnal, a valaha volt legmagasabbra jutó magyar üzletemberrel” – írta pénteki bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.

Az Ellenpont azt írja: Kapitány üzleti vezetői pályafutása a Skálából a Vasedényen át az Interagon keresztül a Shellig tartott, amelyet aztán annak globális alelnökeként hagyott el. Ezek után több interjúban is világossá tette, hogy nem áll tőle messze a politika világa. Meg is született az első közös fotó a Tisza környékén egyre gyakrabban feltűnő Kóka Jánossal, az SZDSZ volt elnökével, majd a Partizánban is a politikai szerepvállalásról beszélt.

Magyar Péter számára azért lehet fontos a nyugati beszerzési útvonalakat ismerő szakértőkkel való tárgyalás, mert a brüsszeli elvárások szerint Magyarországnak nem pusztán diverzifikálnia kellene az energiahordozók beszerzését, hanem teljes mértékben le kellene válnia az orosz gázról és olajról.

„A Tisza Párt a magyar szuverenitás védelme érdekében támogatja, hogy megszűnjön Magyarország függősége az orosz energiahordozóktól, beleértve a harmadik országokban feldolgozott orosz olajból készült finomított termékeket”- írta a Tisza EP-frakciója még 2024-ben.

Kiemelt kép: Magyar Péter és Kapitány István – Forrás: Facebook