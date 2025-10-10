Több milliárd forintot akar adni az Európai Bizottság Magyarországnak

Az Európai Bizottság 10,8 millió euró (mintegy 4,2 milliárd forint) rendkívüli támogatást javasol a magyar gazdáknak a szélsőséges időjárás okozta károk enyhítésére – közölte pénteken a brüsszeli testület.

Az Európai Bizottság csaknem 50 millió euró összegű sürgősségi támogatás mozgósítást javasolja hat tagállam – köztük Magyarország – gyümölcs-, zöldség- és diótermesztő gazdáinak megsegítésére, akik súlyos károkat szenvedtek az utóbbi hónapok szélsőséges időjárási eseményei miatt.

A javaslat szerint a támogatást a kormányok legfeljebb 200 százalékkal egészíthetik ki nemzeti forrásból.

A rendkívüli segítség az uniós mezőgazdasági tartalékalapból származik, amely a közös agrárpolitika (KAP) részeként jött létre, és a piaci zavarok vagy rendkívüli események által érintett termelők gyors megsegítését szolgálja.

A támogatásban Magyarországon kívül részesül Bulgária (7,4 millió euró), Lettország (4,2 millió euró), Litvánia (1,1 millió euró), Lengyelország (14,8 millió euró) és Románia (11,5 millió euró).

A bizottság szerint az idén több tagállamban késői fagyok, majd jégeső és heves esőzések pusztították el a gyümölcs-, zöldség-, dió- és magtermések jelentős részét, ami jól mutatja, milyen mértékben érinti a mezőgazdaságot az éghajlatváltozás.

A pénzügyi támogatást legkésőbb 2026. április 30-ig kell kifizetni az érintett gazdáknak, hogy a segítség mielőbb eljusson a károsultakhoz.

A jelenlegi, 2023-2027-es KAP-időszakban a mezőgazdasági tartalék évente legalább 450 millió eurót biztosít a válsághelyzetek kezelésére. A bizottság a következő, 2028-2034-es agrárpolitikai ciklusban azt tervezi, hogy megduplázza a válságalapot, ezzel növelve az európai gazdák és az élelmiszer-ágazat ellenálló képességét a piaci és természeti kihívásokkal szemben – áll a testület közleményében.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (k) felszólalását hallgatják képviselők az Egységes válasz az EU légterének és infrastruktúrájának orosz megsértésére című vitában az Európai Parliament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 8-án (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)