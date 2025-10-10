Műsorújság
Szállodahajó ütközött egy állóhajónak Esztergomnál

Szerző: hirado.hu
Forrás: Index
2025.10.10. 10:34

| Szerző: hirado.hu
Balesetet szenvedett az exKomárom állóhajó, a járművön anyagi kár keletkezett. Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere szerint egy szállodahajó ütközött a város hajójának, de személyi sérülés nem történt, az ügyben vizsgálat indult.

„Anyagi kárral járó balesetet szenvedett a Dunán állomásozó exKomárom állóhajó” – írta ki a közösségi oldalára Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere. A városvezető úgy tudja, egy szállodahajó ütközött a folyóparti város járművének. Hozzátette, személyi sérülés nem történt, az incidens körülményeit még vizsgálják.

Augusztusban arról számoltunk be, hogy a Duna csepeli szakaszán egy kisgéphajó – két felnőttel és három gyermekkel a fedélzetén – műszaki hiba miatt a part mellett veszteglő két uszály közé keresztbe fordulva beszorult. Az érintetteket és a járművet a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai szabadították ki.

2024 májusában történt Verőcénél az a hajóbaleset, amikor egy kisgéphajó ütközött egy szállodahajóval. Mint később kiderült, egy baráti társaság utazott a hajón, és mindannyian tapasztaltak voltak a hajózásban, kettejüknek hajós jogosítványa is volt, továbbá tisztában voltak a víz veszélyeivel. A tragédiában heten haltak meg.

A kiemelt kép forrása: Facebook/Hernádi Ádám Esztergom polgármestere

