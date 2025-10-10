Rózsaszínbe borul a Lánchíd szombaton, mellrák elleni sétát rendeznek Budapest egyik legismertebb hídján

Az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen idén is megrendezi a hagyományos Rózsaszín sétát, amely 2025. október 11-én, szombaton 18:30-kor indul a Duna Korzótól fel a Széchenyi Lánchídra.

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ennek jegyében az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen idén is megrendezi a hagyományos Rózsaszín sétát, amely 2025. október 11-én, szombaton 18:30-kor indul a Duna Korzótól fel a Széchenyi Lánchídra.

A program célja, hogy felhívja a figyelmet a mellrákra, a rendszeres szűrés fontosságára, vagy panasz, elváltozás észlelése esetén a mielőbbi kivizsgáláson való részvételre, valamint a betegek és a betegségből felépültek támogatására.

A séta minden évben a közösség erejét és az összefogás üzenetét közvetíti. A résztvevők gyülekezése 18 órától a Duna Korzón, a Budapest Marriott Hotel előtti területen. A rendezvényhez bárki csatlakozhat, aki szeretné kifejezni támogatását. A részvétel ingyenes, regisztrációra nincs szükség.

A Széchenyi Lánchíd három estén át lesz rózsaszín fénnyel díszkivilágítva, péntek, szombat, vasárnap.

Több budapesti ikonikus helyszín, intézmény, épület is csatlakozik a díszvilágításhoz, támogatva a minél nagyobb figyelemfelhívást. Magyarországon évente 8-9 ezer új emlődaganatos esetet diagnosztizálnak a Nemzeti Rákregiszter adatai szerint. A korai felismerés életet menthet — erre is emlékeztet ez a szimbolikus séta, amely a figyelemfelhívás üzenetét rózsaszín fénybe borítva viszi végig a főváros szívén.

Kiemelt kép: Budapest, 2017. október 1.Az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen és a MentsManust! – Movember Magyarország közös akciójának résztvevői a rózsaszín és kék színekkel megvilágított fővárosi Lánchídon 2017. október 1-jén. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a mellrák és a prosztatarák szűrővizsgálatainak fontosságára és az egészséges életvitelre. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)