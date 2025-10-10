Robbantással fenyegetőzött egy 70 éves férfi Pest vármegyében, a TEK-nek kellett beavatkoznia

Péntek délelőtt rendőrök, tűzoltók és mentők lepték el a Pest vármegyei Erdőkertes egyik utcáját, miután egy idős férfi robbantással fenyegette meg az érte érkező mentőket. A helyzet végül a Terrorelhárítási Központ (TEK) beavatkozásával oldódott meg.

A helyiek elmondása szerint a férfi évek óta mentális problémákkal küzd, és rendszeresen okozott feszültséget a környéken – korábban többször is fenyegetőzött, kiabált, sőt, volt, hogy baltát is ragadott. Állapota édesanyja három évvel ezelőtti halála után tovább romlott. A történtek pedig odáig fajultak, hogy a férfi pénteken már robbantással fenyegetőzött.

Testvére, László a Blikknek azt nyilatkozta, hogy

a nyáron már bírósági végzés is született arról, hogy a mentőknek el kellene szállítaniuk a férfit, ám akkor csak a rendőrség vonult ki, így végül nem történt semmi. Most azonban a helyzet eszkalálódott, és a hatóságoknak órákon át kellett biztosítaniuk a helyszínt.

A TEK munkatársai délután fél három körül kezdték meg az akciót, és úgy tudni, a kommandósokat a férfi baltával próbálta meg megfélemlíteni. Végül délután három órakor a 70 éves férfit sértetlenül hozták ki a házból.

A kiemelt kép illusztráció.