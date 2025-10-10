Panyi Miklós: További könnyítések érkeznek az Otthon Start hitelprogramban

További könnyítéseket vezet be a kormány a fix három százalékos hitelt kínáló Otthon Start hitelprogram szabályaiban – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Zalaegerszegen, a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón.

Panyi Miklós elmondta: több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében.

Már zajlik a társadalmi észrevételezése több ilyen kedvező módosításnak. Az államtitkár felsorolása szerint építkezések esetén például lesz lehetőség előfinanszírozásra; már elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a három százalékos hitelt.

Hozzátette: a társadalombiztosítási szabályokban

könnyítéseket vezetnek be a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban, és a megváltozott munkaképességűek számára is.

Szólt arról is, hogy az őstermelők, valamint az átalányadózást választó egyéni vállalkozók számára a jövőben egy sokkal jobb jövedelem beszámítási lehetőség válik elérhetővé.

„Mindez sok tízezer ember számára teremt majd lehetőséget, hogy könnyebben hozzá tudjon férni a program adta lehetőségekhez”

– hangoztatta.

Panyi Miklós elmondta: hamarosan törvényjavaslat kerül benyújtásra egy új jogintézmény, a társasházi építményi jog bevezetéséről, amely lehetővé teszi, hogy az új társasházi lakások akár a kivitelezés időszakában hitelezhetők legyenek. Ez nagy mértékben fel fogja gyorsítani az új fejlesztések megindítását, miközben a vevők és a bankok is erős garanciákat fognak kapni.

A legfrissebb, eheti kormánydöntések további fontos élethelyzetekre nyújtanak megoldást: a program keretében a testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik. A jövőben pedig a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként.

További fontos újítás pedig az, hogy

az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a három százalékos fix lakáshitel lehetőségét, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékétől akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.

Az államtitkár a Szita Károllyal, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökével, illetve Balaicz Zoltánnal Zalaegerszeg polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: Minden városnak szüksége van arra, hogy növekedjen, a fiatalok lakhatási igényeit kielégítő új beruházások pedig lehetőséget adnak az önkormányzatoknak ahhoz, hogy olyan település részeket újítsanak meg, fejlesszenek fel, amelyek eddig kiaknázatlanok voltak, üresen álltak, vagy éppen ipari célokat szolgáltak – mondta.

Hozzátette:

azzal, hogy nagyon sok fiatal otthonhoz tud jutni, az albérletek ára is csökkenhet, így az albérletben élők lakhatása is javulhat.Szólt arról is, hogy az Otthon Start Programnak a helyi gazdaságra, a helyi építőiparra nézve is kedvező hatásai lesznek, hiszen a lakásépítések helyben is növelik az adóbevételeket, új munkahelyeket jelentenek.

Szita Károly hangsúlyozta: a városvezetők egyetértettek abban, hogy

az önálló életkezdés, az önálló otthon lehetőségét biztosítani kell a nagyvárosokban élő fiatalok számára is, ezért támogatják az Otthon Start Programot.

„Egy olyan közös érdekről beszélünk, amely fontos a kormánynak és fontos az önkormányzatoknak, közöttük Zalaegerszegnek és Kaposvárnak is” – mondta.

Balaicz Zoltán közölte: Zalaegerszegen 2014 óta ötezer új munkahely jött létre, ezzel sok olyan fiatal került a városba, akik nemcsak jól fizető munkahelyet, de biztos lakhatást is szeretnének.

Szavai szerint Zalaegerszegen vannak olyan régi ipari övezetek, amelyek helyén már jelenleg is zajlanak építkezések, az utóbbi időben pedig fokozódott azoknak a vállalkozóknak az érdeklődése is, akik az önkormányzatnál lakásépítésre alkalmas területeket keresnek a városban.

Kiemelt kép: Budapest, 2025. augusztus 6. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 6-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)