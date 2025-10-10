Orbán Viktor: Ukrajna és Brüsszel útjában állunk, ezért akarnak kormányváltást elérni

Magyarország Ukrajna és Brüsszel törekvéseinek útjában áll, ezért akarnak kormányváltást elérni – hangsúlyozta a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken Orbán Viktor miniszterelnök.

A teljes miniszterelnöki interjút itt hallgathatja vissza:

A Kolozsvárról sugárzott interjúban a miniszterelnök azt mondta: az ukránok bármi áron be akarják vonni a háborúba Európát, be akarnak kerülni a NATO-ba és az Európai Unióba, pénzre van szükségük a hadseregük és az államuk eltartásához, ezért Magyarországon kormányváltást akarnak.

Brüsszel és Ukrajna célja, hogy a nemzeti kormány helyett jöjjön egy Brüsszel- és ukránbarát kormány – fogalmazott. Hozzátette, ez a két szereplő azt gondolja, hogy a kormányváltástól Ukrajna és az unió sorsa jobbra fordulna, a magyaroké azonban biztosan rosszabb lenne. Megjegyezte azt is, a Tisza az ukránok pártja, ukránbarát párt.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)