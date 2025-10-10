Orbán Viktor: Érdekeltek vagyunk Románia gazdasági sikerében

Abban vagyunk érdekeltek, hogy Románia gazdasága sikeres legyen – jelentette ki a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken Orbán Viktor miniszterelnök.

A teljes miniszterelnöki interjút itt hallgathatja vissza:

Mi, magyarok, békében, együttműködésben akarunk élni a szomszédainkkal – fogalmazott a Kolozsvárról sugárzott interjúban a kormányfő. Azt mondta, a két ország viszonyánál „bonyolultabbat nagyon nehéz elképzelni”, így „ilyen történelmi múlt mellett, amikor béke van, meg együttműködés, az nem természetszerű, és nem is a véletlennek köszönhető, hanem döntés”.

Hangsúlyozta: olyan miniszterelnöke van Romániának, aki hasonlóan gondolkodik, így meg kell ragadni az alkalmat az együttműködés javítására.

Orbán Viktor megjegyezte: Romániában komoly küzdelem zajlik a gazdaság pénzügyi egyensúlyának helyreállításáért, ami fájdalmas dolog és komoly kihívás. Kiemelt kereskedelmi partnerünkről van szó, és minél több pénzük van a románoknak, annál inkább működik a román-magyar kereskedelem – jegyezte meg.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)