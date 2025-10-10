Orbán Viktor: A Tisza Párt nem tudja elvenni a magyarok pénzét, és a jövőben sem fogja

A vállalkozóknak nyújtott hitelről és az Otthon Start programról, a nemzeti konzultációról, a hétközi brüsszeli mentelmi szavazásról, a Tisza Párt adatszivárgási ügyéről, valamint Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjáról is beszélt pénteken a Kossuth Rádiónak adott interjúban Orbán Viktor miniszterelnök.

„A magyar miniszterelnöknek kötelessége, hogy ha tud, akkor részt vegyen a külhoni magyarok nagy rendezvényén”– mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, aki ezúttal Kolozsvárról nyilatkozott. A miniszterelnök az interjút megelőzően a Facebookon jelentkezett, tudatva, hogy Zsukiménesen vesz részt a 35 éves Romániai magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kongresszusán, amelyet ünnepi eseményként jellemzett. Mint írta: „De egy ünneplésen már túl vagyunk. Nobel-díj. Óriási dolog. Három év alatt a harmadik. Mindannyian büszkék lehetünk, ezúttal Krasznahorkai Lászlóra! Olvasom, hogy sok dologban nem értünk egyet. Egyben azért talán mégis. Dicsőséget akarunk szerezni Magyarországnak. Ő tegnap megtette. Gratulálunk!”

A miniszterelnök elmondta, hogy néha a Felvidékre is meghívják hasonló rendezvényekre, a mostani eseménynek ugyanakkor az a különlegessége, hogy Románia miniszterelnöke is részt vesz az RMDSZ kongresszusán. Arra a kérdésre, hogy ez jelent-e előrelépést a román–magyar viszonyban, Orbán Viktor azt válaszolta:

„ Ez egy olyan viszony, ismerve a két ország történelmét, amelynél bonyolultabbat n agyon nehéz elképzelni. Nem tudom, van-e Európában ennél bonyolultabb viszonya a két nemzetnek. Szóval egy ilyen történelmi múlt mellett, amikor béke van meg együttműködés, az nem természetszerű és nem is a véletlennek köszönhető, hanem egy döntés. És mi magyarok békében és együttműködésben akarunk élni a szomszédainkkal. E zt a döntést minden nap meg kell hozni, és minden nap fönt kell tartani. ”

Hangsúlyozta: olyan miniszterelnöke van Romániának, aki hasonlóan gondolkodik, így meg kell ragadni az alkalmat az együttműködés javítására. Orbán Viktor megjegyezte: Romániában komoly küzdelem zajlik a gazdaság pénzügyi egyensúlyának helyreállításáért, ami fájdalmas dolog és komoly kihívás. „Kiemelt kereskedelmi partnerünkről van szó, minél több pénzük van a románoknak, annál inkább működik a román–magyar kereskedelem” – említette meg.

Ezután szóba került a múlt héten bejelentett, a kkv-k számára kidolgozott fix 3 százalékos hitelprogram is, amit a kormányfő Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével közösen jelentett be. Orbán Viktor elmondta, nagy az érdeklődés a program iránt, és egyúttal köszönetet mondott a részletszabályok kidolgozásáért Nagy Eleknek. A miniszterelnök úgy látja, részletszabályok kidolgozása még sokkal nehezebb, mint a főszabály a kidolgozása. Emlékeztetett arra is, hogy a hitel iránti igény a Széchenyi kártya rendszeren keresztül lesz folyósítva. A kormányfő szerint az igénybe vehető összeg felső határa sok magyar kis és középvállalkozó számára áll majd rendelkezésre. Orbán Viktor kifejtette, hogy szerinte a magyar gazdaság ma abban az állapotban van, hogy egyszerre tud elindítani egy fix háromszázalékos otthonteremtési hitelt, egy fix háromszázalékos kis és középvállalkozói hitelt, és egyszerre tudja végrehajtani Európa legnagyobb adócsökkentést. „Az a gazdaság, amelyik erre képes, nem lehet rossz bőrben” – jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint ezek alapján a magyar gazdaságpolitika „mágikus száma” a hármas.

„Régen azt mondtuk, hogy az oroszok már a spájzban vannak, most azt kell mondanunk, hogy az ukránok már az okostelefonodban vannak”

A Tisza Párttal kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a Magyar Péter vezette párt valójában „egy brüsszeli projekt, amit Brüsszelben találtak ki és Brüsszelben hoztak létre”. „Nekem meg is mondták, hogy a Tisza Pártot azért hozták létre, hogy a nemzeti kormányt felváltsák egy Brüsszel-barát, ukránbarát kormányra, mert kell a pénz Ukrajnába. Pénzt akarnak adni Ukrajnának, mert meg akarják nyerni a háborút az oroszok ellen a frontvonalon, amihez pénz kell. Miután pénz nincs, valahonnan be kell gyűjteni” – mondta. Kijelentette, hogy a Tisza Párt nem tudja elvenni a magyarok pénzét, és nem csak most, hanem a jövőben sem fogja.

A kormányfő kijelentette, hogy az ukránok bármi áron be akarják vonni a háborúba Európát és be akarnak kerülni a NATO-ba és az Európai Unióba, pénzre van szükségük hadseregükhöz és államuk eltartásához, ezért Magyarországon kormányváltást akarnak. Brüsszel és Ukrajna összeműködik ebben a dologban: legyen kormányváltás Magyarországon, a nemzeti kormány helyett jöjjön egy Brüsszel- és uránbarát kormány – fogalmazott, hozzátéve, miközben ez a két szereplő azt gondolja, hogy ezektől a lépésektől Ukrajna és az unió sorsa jobbra fordulna, a magyaroké biztosan rosszabb lenne. A Tisza Pártnál a közelmúltban történt adatszivárgásról szólva kijelentette: „régen azt mondtuk, hogy az oroszok már a spájzban vannak, most azt kell mondanunk, hogy az ukránok már az okostelefonodban vannak.” A miniszterelnök szerint ezért sem véletlen, hogy minden ország védi a saját legérzékenyebb adatait, „mivel ha sokat tudnak rólad, a kelleténél többet és mélyebben, azt fel tudják használni veled szemben”.

„Tehát ezért se személyes adatokat, se az ország biztonsága szempontjából fontos adatokat soha nem ad ki senki másik országnak. Ennek jó oka van, nekünk sem kell ilyet tenni. Rajta vagyunk ezen az egész ügyön, ott, ahol a jogszabályok keretét valaki túllépi, ott a nemzetbiztonság érdekében természetesen a magyar állam is majd cselekedni fog. Egyelőre sajnálom azokat a tiszásokat, akiknek az adatai most ukrán kézben vannak, remélem nem lesz személyesen ebből túl nagy bajuk”

– mondta a kormányfő.

Adópolitika, nemzeti konzultáció

Orbán Viktor szerint a Tisza Párt a Bokros Lajos, Surányi György, Petschnig Mária Zita-féle gazdaságpolitikai iskolát követi, ami elmondása szerint alapvetően magasabb adókat szeretne, az egykulcsos adótól „vért hány”, „és szeret társadalmi mérnökösködni, aminek a lényege, hogy a pénzt elveszik az emberektől, és visszaosztják a saját elképzeléseik szerint”.

„Ezzel szemben a kormánypártok azt képviselik, hogy a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája”

– jelentette ki a miniszterelnök, aki ennek lényegét úgy foglalta össze: „ne szóljuk bele az emberek életébe, az a jó, ha ők döntik el mit akarnak csinálni a pénzükkel”.

A nemzeti konzultációval kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy ez egy nagy nemzetközi csata, ezt meg kell nyerni, ehhez támogatásra van szüksége a kormánynak, ezért szerinte a konzultáció megerősíti a kormány nemzeti érdeket képviselő irányvonalát.

„ Másfelől pedig, miután a Tisza Párt és talán a DK-t is ide sorolhatnám, azt gondolja és mondja, hogy ő nem akar ezekről a kérdésekről beszélni, és az erre vonatkozó terveit nem akarja elárulni a választások előtt. Azt mondták, hogy nem szabad erről beszélni, akkor elveszítenék a választásokat, ami nekik rossz hír, mi annyira azért nem bánkódunk, illetve azt mondták, hogy majd a választások után, ha nyertünk, mindent lehet. Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb kérdés az adókérdés, a közteherviselés kérdése homályban maradna. Ez nem jó. Az a jó, ha az emberek világosan és tisztán látnak, aztán döntsenek. Aztán ahogy döntöttek, majd úgy lesz, ki milyen rózsát szakított, azt szagolja. Ez a választásokra is igaz, nem csak a feleségválasztásra”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor a mentelmi ügyről: „Ebből is látszik, hogy Európa bajban van”

A műsorban szóba került, hogy az Európai Parlament a héten nem adta ki Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát sem. A Tisza Párt elnökét a miniszterelnök nemrég fogott embernek nevezte.

„Ebben az országban aztán mindenki azt mond, amit akar, ha politikáról van szó, láthatóan talán még azt is csinál, amit akar, ukrán meg brüsszeli segítséget is igénybe tud venni, tehát azt állítani, hogy Magyarországon bárkit a véleménye miatt vagy a politikai tevékenysége miatt üldöznének, az nemcsak egy szemeszter, marhaság, hanem oktondi dolog. Abszolút a valóságismeret hiányáról vall. Ez a mentelmi ügy nem politikai ügy, ez egy köztörvényes ügy, itt lopásról van szó, meg tán garázdaságról. De ez nem is érdekes. Ami érdekes ebben az egész történetben az az, hogy ha már ennyi pénzt meg energiát belefeccöltek a Tisza Pártba a brüsszeliek, akkor nem akarják a befektetésüket elveszíteni”

– vélekedett Orbán Viktor, aki szerint „ha Brüsszelnek ki kell adnia egy jogi eljárásban az emberét, az csökkenti a győzelmi esélyt a következő választásra, ezért futnak a pénzük után”.

„Mindegy mit csinál a Tisza meg az elnöke, akármit is csinál majd, soha nem fogják kiadni a mentelmi jogát, mert ez az a zsinór, amin keresztül bábként tudják mozgatni. Miért tennék ezt le, miért adnák ezt föl? Hát ezért invesztáltak rengeteg pénzt meg energiát, hogy legyen végre egy brüsszelita párt Magyarországon. Hát ez történik. Szégyenteljesnek tartom, ez megcsúfolása mindannak, amiről az európai politika valaha szólt” – fogalmazott a kormányfő.

Ilaria Salis olasz antifasiszta, mostanra EP-képviselő olasz nő ügyében a miniszterelnök azt mondta: ugyanaz a helyzet szerinte, mint Magyar Péter ügyének esetében, így véleménye szerint ebből is látszik, hogy Európa bajban.

„Itt arról beszélünk, hogy idejött egy olasz nő néhány haverjával. Ezek ilyen elmebeteg balosok, beszéljünk egyenesen. Tehát ilyen antifások, erőszakosak, agresszívak és valami teljesen elborult elgondolásuk van arról, hogy milyen az emberek közötti együttélés helyes, elfogadható, kívánatos formája. S akiről úgy gondolták, hogy egy szélsőjobboldali az öltözéke vagy kinézete alapján – nem tudom, hogy gondolták ezt megállapítani, de ez legyen az ő gondjuk –, azt vasrudakkal, meg mindenfajta erőszakra alkalmas tárgyakkal megtámadták a nyílt utcán. A magyar embereket a magyar utcán megtámadtuk erőszakkal. Mi természetesen ezt földerítettük, ezeket egyenként levadásszuk természetesen, mert olyan, hogy Magyarországon magyar emberekre támadsz, valami ködös elgondolástól vezettetve az lehetetlen”

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint az esetből is látszik, hogy fölfordult a világ.

Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy olasz baloldal az európai választáson adott Ilaria Salisnak egy európai mandátumot, majd parlamenti képviselő lett Brüsszelben, és mint mondta: „a brüsszeli balosok, pont úgy, mint Magyar Pétert, őt sem adják ki, mert ő is az ő kutyájuk kölyke. Ezért nem tudunk egyelőre eleget tenni az elemi igazságosság követelményének, ami úgy hangzik, hogy ha Magyarországra jössz, nem bánthatod a magyarokat. De előbb vagy utóbb ennek érvényt fogunk szerezni az olasz meg a német ember esetében is.”

„Magyarországnak minden Nobel-díj az különleges jelentőséggel bír”

A kormányfő szerint óriási dolog Krasznahorkai László író irodalmi Nobel-díja, mivel szerinte Magyarországnak minden Nobel-díj az különleges jelentőséggel bír, pont úgy, mint az olimpiai aranyak.

„Egy olyan ország, mint mi vagyunk, az folyamatosan teljesítménykényszer alatt van. Tehát, hogy egyáltalán a magyarok miért vannak a világon, arra nagyon nehéz válaszolni. Egyetlen igazán komoly válaszunk van. Mi azért vagyunk a világon, mert tehetségesek vagyunk, szorgalmasak vagyunk, és olyan teljesítményt teszünk le a világ asztalára, amire a világnak is szüksége van”

– fogalmazott Orbán Viktor, aki elmondta: reméli, hogy nem téved, ha azt mondja, hogy a hogy a magyarok többet adtak az emberiségnek, mint amit kaptak tőle. „Az Árpád-házi szentjeinktől mondjuk Puskás Öcsin keresztül mondjuk Kertész Imréig, aki Krasznahorkai László előtt az első magyar irodalmi Nobel-díjasunk volt, vagy a két évvel ezelőtti orvos és fizikai Nobel-díjat kapott tudósaink. Ugyanez a kategória. Krasznahorkai László függetlenül a stílusirányzatoktól, az irodalmi ízléstől, sőt függetlenül a politikai véleménytől, mert Krasznahorkai Lászlót nem nevezném a Fidesz szavazói magjához tartozó írónak. Ez most teljesen lényegtelen, mert ezt a dolgot nem párt szempontú és nem politikai szemüvegen keresztül kell nézni, most nemzeti szemüveget kell föltenni, óriási dolog, hogy egy hazánkfia egy irodalmi Nobel-díjat meg tudott kapni. Emögött óriási munka van, gratulálunk hozzá!” – fogalmazott a miniszterelnök.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2025. július 4-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)