Orbán Viktor: A magyar gazdaságpolitika „mágikus száma” a hármas

Úgy tűnik, hogy a magyar gazdaságpolitika „mágikus száma” a hármas – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A teljes miniszterelnöki interjút itt hallgathatja vissza:

Orbán Viktor a Kolozsvárról sugárzott interjúban úgy fogalmazott: a magyar gazdaság ma abban az állapotban van, hogy egyszerre tud elindítani egy fix három százalékos kamatozású otthonteremtési hitelt, egy fix három százalékos kamatozású kis- és középvállalkozói hitelt, és ezzel egyszerre tudja végrehajtani Európa legnagyobb adócsökkentését.

Az a gazdaság, amelyik erre képes, nem lehet „rossz bőrben” – mutatott rá a kormányfő.

