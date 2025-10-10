Meglett a következmény: felfüggesztik a nógrádi kormánytisztviselőt, akit bolti lopáson értek

Hamarosan felmentik hivatalvezetői tisztségéből azt a magas rangú kormánytisztviselőt, akit az elmúlt hetekben bolti lopáson értek.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a 24.hu kérdésére közölte, hogy megvárják a hatóságok hivatalos értesítéseit a kormányhivatal rétsági járási hivatalát vezető T. Bálint ügyében, ezt követően hoznak döntést a felmentéséről.

A 24.hu korábbi cikke szerint egy kormányhivatali vezetőt tetten értek lopás közben egy balassagyarmati Lidl áruházban.

A szeptemberben történt esetben az ellopott áruk értéke meghaladta az 50 ezer forintos szabálysértési értékhatárt, ezért büntetőeljárás indult.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség a 444 megkeresésére azt írta, hogy a gyanúsított beismerte a cselekmény elkövetését.

Az ügyészség tájékoztatása szerint az érintett az elkövetés beismerésekor kérte, hogy ügyét közvetítői eljárásra utalják, ami a büntethetőség megszűnését eredményezhette volna. Ezt azonban a bűncselekmény enyhe jogkövetkezményeire hivatkozva elutasították, így a büntetőeljárást nem függesztették fel.

