Már tart a felkészülés: a kormánybiztos elárulta, hány téli napra elegendő földgáz van az ország teljes ellátásához

Tart a felkészülés a téli időszakra, a cél, hogy a kormány a hidegben is biztonságos és megfizethető energiával lássa el a magyar családokat és a gazdaságot – közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos pénteken a Facebook-oldalán.

Németh Szilárd azt írta: a tárolókban lévő földgáz 4,67 milliárd köbméter, ami az éves fogyasztásarányos töltöttség 52,59 százaléka; ez az EU átlagának (26,84 százalék) csaknem kétszerese.

„Az ország teljes ellátásához 93, csak a lakossági ellátást figyelembe véve pedig 195 téli napra elegendő” – közölte a kormánybiztos.

Kiemelt kép: Budapest, 2025. február 5. Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) 27 európai országra kiterjedő januári ár-összehasonlító jelentéséről tartott sajtótájékoztatóján az Energiaügyi Minisztériumban 2025. február 5-én (Fotó: MTI/Soós Lajos )