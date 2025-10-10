Holttestet találtak a Hortobágy-Berettyón – kérdés, hogy a csónakbalesetben eltűnt fiatalé-e

Mint írták, múlt kedden felborult egy csónak Püspökladány közelében, a főcsatornán.

A négy utas közül három embernek sikerült partra jutnia, egy férfit azonban azóta is eltűntként keresnek.

A rendőrség pénteken kora délután közleményt adott ki az ügyről: „A halőrök péntek délelőtt tettek bejelentést arról, hogy a Hortobágy–Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán egy elhunyt férfit találtak. A helyszíni szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Bővebb tájékoztatást egyelőre nem kívánunk adni.”

Mivel az azonosítás még tart, nem lehet biztosan tudni, hogy a megtalált férfi azonos-e a szeptember 30-án eltűnt 25 éves egyetemista férfival, akit a rendőrség továbbra is eltűnt személyként keres.

A balesetben egy négyfős kutatócsoport vett részt. A Debreceni Egyetem Sajtóközpontja korábban megerősítette, hogy a kutatók halbiológiai vizsgálatokat végeztek a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében, amikor egy örvény felborította a csónakjukat.

A keresésben több speciális kutató- és mentőszervezet vett részt, a folyó teljes szakaszát – egészen a Körösig – átvizsgálták szonárral és keresőkutyákkal. A munkát azonban nehezítette a víz sodrása és a terepviszonyok.

A Püspökladányi Rendőrkapitányság a történtek miatt vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett gyanújával indított eljárást. A Debreceni Egyetem közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal a vizsgálat során, és a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot is elindított annak megállapítására, hogy a terepi munkát végzők betartották-e a munkavédelmi előírásokat.

A kiemelt kép illusztráció.