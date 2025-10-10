Forgalmi zár várható az M44-M5-ös csomópont építése miatt

Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44-M5-ös csomópont építése, ami miatt időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től október 19-ig este 6 és reggel 6 óra között – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érintik. Az éjszaki munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt, az M5-ös autópályán közlekedőknek mindkét irányban – rendőri forgalomirányítás mellett –

időszakosan teljes pályazárra kell készülniük.

A gerendabeemeléssel egy időben az érintett szakaszon több helyszínen zajlik majd munkavégzés – tették hozzá. A munkálatokra tekintettel

a környező útszakaszokon is megnövekedett forgalommal kell számolni,

ezért a minisztérium azt kéri a közlekedőktől, hogy fokozott figyelemmel és óvatossággal vezessenek.

Az ÉKM beruházásában megvalósuló projekt során az M5-ös autópálya és az M44-es autóút keresztezésében teljes értékű csomópont épül, a csomópont lehetővé teszi majd, hogy az M5-ös autópálya, az M44-es gyorsforgalmi út és az 5-ös főút minden irányból elérhető és elhagyható legyen – áll a közleményben.

