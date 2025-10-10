Filmfelvétel bizonyítja, hogy drogozhatott a józsefvárosi baloldali politikus

Tényleg közeli kapcsolatba kerülhetett a kábítószerekkel a józsefvárosi baloldali politikusként Pikó András polgármestert támogató Horváth Alexander. Előkerült ugyanis egy olyan titkos felvétel, amelyen nem csak hogy úgy viselkedik, mint aki drog hatása alatt áll, de a háta mögött valaki éppen csíkokra bontja a tálcára szórt fehér port. Horváth Alexander a november 9-i időközi választások baloldali jelöltje, a Tisza Párt irányába tartó Pikó András polgármester jobbkeze.

Permanens választási kampány dúl a Józsefvárosban, hiszen mindjárt az után, hogy Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje meggyőző fölénnyel megnyerte a szeptember végén tartott előző helyhatósági voksolást, november 9-én újra az urnák elé járulhatnak a kerület lakosai, hogy egy másik önkormányzati képviselői hely sorsa felett is döntsenek.

A szeptemberi kampány központi kérdése a drogprobléma volt. Ismeretes: a kormány e téren zéró toleranciát hirdetett. Az is ismert, hogy Budapestnek drogszempontból legfertőzöttebb kerülete a teljes baloldali politikai paletta támogatásával polgármesterré választott Pikó András által vezetett Józsefváros.

A szeptemberi választást megnyerő Kozma Lajos a hirado.hu kérdésére kijelentette: Józsefváros egésze droggal fertőzött terület, a szer mindenhol jelen van. Mint fogalmazott: „Nemkívánatos része az életünknek. Nálunk most könnyebb drogot venni, mint friss zsemlét.”

A jelek szerint ez a téma a novemberi választások során is meghatározó lesz. Itt ugyanis azért kell időközi voksolást tartani, mert a nyáron drogbotrányba keveredett, majd emiatt lemondott mandátumáról Horváth Alexander. A Pikó András csapatába tartozó baloldali képviselő ennek ellenére újrázni szeretne, és bejelentette az indulását. Pikó András a hír kapcsán azt nyilatkozta: szerinte a magyar politikai élet tele van zsarolható, „fogott” emberekkel, és büszke rá, hogy Horváth Alexander nem lesz az. Kijelentette: „Bízom benne, hogy november 9-e után visszatér közénk: a polgármesteri frakcióban fog dolgozni. Szükségünk van rá.”

A Metropol birtokába került azonban egy titkos körülmények közt készített felvétel, amelyen Horváth Alexander látható. A baloldali politikus itt pontosan úgy viselkedik, mintha „be lenne lőve”. A vélhető drogpartira utal az is, hogy a baloldali politikus mögött az asztalra rakott ezüst színű kistálcán egy árulkodó fehér porkupac jelenik meg, amelyet valaki akkurátus mozdulatokkal éppen csíkokra bont.

Megírtuk: a Józsefvárosban megjelenő Tisza Párt a kerületben alaposan átírta a baloldal belső erőviszonyait. A Tisza ugyanis jelezte: Pikóra az országos politikában nem tart igényt, ha azonban együtt tudnak működni, akkor megtarthatja a városvezetői posztját. Pikó ezért most mind erősebben támaszkodik a baloldali és liberális kerületi politikusokra, környezetében pedig egyre-másra feltűnnek Magyar Péter hívei.

A polgármesterhez hasonlóan a kerület baloldali országgyűlési képviselője, Jámbor András is felajánlkozott a Tiszának. Úgy tudjuk, hogy a közeledését Magyar Péter elfogadta. A józsefvárosi politikus a nyíltan szélsőbaloldali Szikra Mozgalom vezetője és a marxista ideológia alapvetéseit hirdető Mérce alapítója. A Gemist nevű portálnak adott interjújában elárulta: a Tiszával markáns baloldali kormányzásra készülnek. Kijelentette: a „2022-es ellenzéki összefogásénál a mostani egy balosabb politikai ajánlat”.

A Tisza kormányprogramjának kidolgozásában aktívan részt vevő Raskó György a minap az egyik Facebook-bejegyzésében azt hirdette, hogy Bécsben legálisan lehet vásárolni marihuánát. „Szomorú, hogy a Tisza Párt ezzel a megszólalással a drogfogyasztók és a kábítószer-termesztők oldalára állt” – mondta a Hír TV-nek Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A politikus szerint a Tisza Párt a drog elleni küzdelemben is a brüsszeli narratívát képviseli. „Szilárd meggyőződésünk, hogy a kábítószer-kereskedelemnek a legkisebb engedményt sem szabad tenni. Nincsen könnyű vagy kemény drog, csak kábítószer van” – mondta.

