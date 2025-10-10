Felhős idővel zárul a hét pénteken

Pénteken újabb hidegfront érinti az országot, így észak felől napközben ismét megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés délen, délnyugaton ígérkezik, míg északkeleten egész nap borult lehet az ég, utóbbi tájakon kisebb eső, zápor is várható, míg másutt csapadék nem valószínű.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. prognózisa szerint éjszakára mérséklődik a légmozgás, majd pénteken napközben a délnyugati és északkeleti tájak kivételével nagy területen megerősödik az északnyugati, nyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is lehűlhet a levegő.

A délelőtt folyamán észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. A déli, délnyugati tájakon még több napsütésre lehet számítani, viszont északkeleten egész nap borult maradhat az ég. Ismét estétől szakadozhat majd észak felől a felhőzet. Északkeleten kisebb eső, zápor is előfordulhat, másutt legfeljebb néhol szemerkélhet az eső. Az északnyugati, nyugati szél a délnyugati és északkeleti tájak kivételével nagy területen megélénkül, megerősödik, majd estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 16 és 21 fok között valószínű, de a végig borult, csapadékosabb északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)