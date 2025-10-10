Ötvenkét éves korában elhunyt Suki Zoltán, a Magyar Nemzet munkatársa. A lap az online felületén számolt be a halálhírről, melyben felidézték, hogy kollégájuk dolgozott rádiónál, hírügynökségnél, nyomtatott napilapnál, internetes portálnál. Bűnügyi tudósító volt szinte teljes pályafutása alatt.
„A klasszikus újságírás híve volt, nem igazán szeretett a számítógép mögött ülni, a munkájában azt élvezte a legjobban, ha elmehetett egy bírósági tárgyalásra, egy sajtótájékoztatóra”
– írták, hozzáfűzve, hogy egy jó kolléga és egy nagyon jó barát távozott.
Kiemelt kép: Suki Zoltán (Fotó: Facebook)