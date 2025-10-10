Elhunyt Suki Zoltán, a Magyar Nemzet munkatársa

A Magyar Nemzet online felületén tudatta, hogy ötvenkét éves korában elhunyt kollégájuk, Suki Zoltán, aki dolgozott rádiónál, hírügynökségnél, nyomtatott napilapnál, internetes portálnál, szinte teljes pályafutása során bűnügyi tudósító volt.

„A klasszikus újságírás híve volt, nem igazán szeretett a számítógép mögött ülni, a munkájában azt élvezte a legjobban, ha elmehetett egy bírósági tárgyalásra, egy sajtótájékoztatóra”

– írták, hozzáfűzve, hogy egy jó kolléga és egy nagyon jó barát távozott.

Kiemelt kép: Suki Zoltán (Fotó: Facebook)