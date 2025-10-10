Egyszerűsödnek az egészségügyben a nyugdíj melletti munka szabályai – közölte Takács Péter

Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknál – jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten pénteken. Takács Péter tájékoztatása szerint a szakdolgozók esetében munkáltatói, az orvosoknál belügyminisztériumi döntés lesz, a folyamat ezután „automatikus”.

Takács Péter közölte: a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében mentesülnek a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szüneteltetése alól az ágazatban továbbfoglalkoztatottak.

Azt mondta: így az egészségügyi dolgozókra ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a pedagógusokra és a gondoskodáspolitikában dolgozókra. A kérvényezés menete egyszerűsödik:

Az államtitkár kitért arra, hogy a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ), valamint a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) már régóta jelezte a nyugdíj melletti foglalkoztatás szabályainak átgondolását.

Azt mondta, az érdekvédelmi szervezetek rávilágítottak arra, hogy a korábbi rendszer – amelyben nem nyugdíjat, hanem nyugdíjpótló ellátást kaptak azok, akik továbbdolgoztak – nehézkes, bürokratikus, és a hibalehetőséget is magában hordozza.

Megköszönve az érdekvédelmi szervezetek eddigi javaslatait, Takács Péter jelezte:

a kormány továbbra is számít az együttműködésre.

Cser Ágnes, az MSZ EDDSZ elnöke azt mondta: az érdemi tárgyalás 2013-ban kezdődött az érdekképviselet és a kormány között, aminek köszönhetően 2016-ban „nemzetközi szinten is példátlan bérfelzárkózási program indult el”.

„Ez azt eredményezte, hogy a nemzetgazdasági 20-21. helyről az egészségügyben dolgozók a 4. helyre jöttek fel” – emelte ki.

Cser Ágnes, a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezet elnöke és Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Kitért arra: az egészségügyi közszolgáltatás az egyik legfontosabb terület, ezért nem mindegy, hogy elegendő munkavállaló áll-e rendelkezésre. Ezt csak úgy tudják biztosítani, ha lehetőséget adnak a nyugdíjaskorúak foglalkoztatására – mondta.Úgy fogalmazott: lehetőség eddig is volt a továbbfoglalkoztatásra, csak kicsit bonyolultan, mostantól azonban az egészségügyben dolgozók is megkapják a nyugdíjukat és a keresetüket is.

Kitért arra, hogy az MSZ EDDSZ a választási kampányban nem vesz részt, az érdekképviselet továbbra is a munkavállalók élet- és munkakörülményeit vizsgálva tesz javaslatokat.

Toma Lajos, a MÖSZ elnöke arról beszélt, hogy „egy hosszabb út egyik állomásához érkeztek most”, hiszen 2013 óta kezdeményezik az egészségügyi dolgozókat érintő úgynevezett kényszernyugdíjazás megszüntetését. Eredménynek nevezte a megszüntetését a dupla ellátás tilalmának, amelynek értelmében az egészségügyi dolgozó nem kaphatott egyszerre nyugdíjat és munkabért.

Kiemelt kép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (Fotó: MTI/Purger Tamás)