Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör tagja lett Gregor Bernadett

Gregor Bernadett színésznő is csatlakozott az újonnan megalakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre.

A hétvégén bejelentett szervezet 14 taggal kezdte meg működését, köztük több ismert közéleti személyiséggel – többek között Gecse Viviennel és Cser-Palkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével.

Gregor Bernadett számára az ÁDPK-tagság személyes és szakmai szempontból is különösen fontos, hiszen az állatvédelem régóta szívügye. A színésznő nemcsak a Digitális Polgári Kör munkájában vesz részt, hanem az alapítvány kuratóriumának tagjaként is aktívan dolgozik az ügy előmozdításán – írja a Bors.

„Nagyon nagy örömmel látom, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt – akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén”

– mondta Gregor Bernadett, aki szerint az emberek bevonása és a szemléletformálás nélkül nem lehet valódi változást elérni.

A színésznő az alapítvány művészeti programjaiért felel, és külön megtiszteltetésnek tartja, hogy olyan szakmai közösség tagja lehet, ahol az állatvédelem ügye áll a középpontban. Mint mondta, a Facebookon működő csoport napról napra egyre népszerűbb, ami szerinte bizonyítja, hogy az állatvédelem képes összekapcsolni az embereket, függetlenül politikai vagy társadalmi nézeteiktől.

„Azt várom, hogy az állatvédelem ügye egy közös ügy legyen, amelyben mindannyian együtt gondolkodunk arról, hogyan lehet ezt még jobban csinálni”

– fogalmazott határozottan Gregor Bernadett.

Az ÁDPK célja, hogy az állatvédelmi ismeretek és kezdeményezések minél szélesebb társadalmi körhöz eljussanak, és az állatvédelem ne csupán szakmai feladat legyen, hanem valódi közösségi ügyként, összefogás eredményeként valósuljon meg. Gregor Bernadett ismertségével, művészi hitelességével és személyes elhivatottságával szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy az állatvédelem ügye minél több emberhez eljusson, és egyre többen érezzék sajátjuknak ezt a közös célt.

Kiemelt kép: Gregor Bernadett színművész énekel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 177. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen Gyulán, a Petőfi téren 2025. március 15-én (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)