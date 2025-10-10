Apad a Velencei-tó, sokan aggódnak a jövőjéért

A tavalyi csapadékszegény időszak és az emelkedő hőmérséklet jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tó vízszintje az elmúlt évtizedek legalacsonyabb szintjére esett vissza. A természetvédők szerint ez a folyamat nemcsak a helyi élővilágra, hanem a tó környéki turizmusra és a helyi közösségekre is hosszú távú hatással lehet.
A drónnal készült felvételen csónakok a Velencei-tóban Pákozd közelében 2025. október 8-án (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
A Velencei-tó vízszintje Agárdnál szerdán 67 centiméter volt, ami 45 centiméterrel múlja alul az egy évvel ezelőtti értéket.
