Változik a közlekedés szombat délután a Puskás Aréna környékén a Magyarország–Örményország válogatott labdarúgó-mérkőzés miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A mérkőzést szombaton 18 órától rendezik meg, de a stadion környékén már 15 órától számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani – írták. A korlátozott parkolási lehetőségek miatt a BKK azt kéri, hogy a mérkőzésre érkezők a közösségi közlekedést részesítsék előnyben; elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötöttpályás közlekedési eszközök – a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos – és a MOL Bubi közbringarendszer igénybevételét javasolják.

Felhívták a figyelmet arra: a stadionba a Dózsa György út és a Stefánia út felől lehet belépni, a stadion gyalog nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól, a Verseny utcán át is megközelíthető. A mérkőzés előtt, illetve azt követően a megszokottnál sűrűbben indul a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos, és a Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll a Reiner Frigyes park és a Thököly út/Stefánia út megállóhelyen.

A BKK tájékoztatása szerint

15 és 21 óra között lezárják a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságban és az Istvánmezei utat. A mérkőzés befejezése után, várhatóan 19.40 és 21 óra között lezárják a Stefánia utat is a Hungária körút és a Thököly út között.

A mérkőzés miatt 15 és 21 óra között a 30-as autóbusz mindkét irányban a Thököly út-Dózsa György út útvonalon jár és nem érinti a Verseny utcai megállót, a 75-ös és a 77-es trolibuszra pedig a Puskás Ferenc Stadionnál csak a Hungária körúton, a Kerepesi út előtti trolivégállomáson vagy a 901-es busz Óbuda irányú megállóhelyén lehet felszállni.

A 75-ös trolibusz 19.40 és 21 óra között, a Stefánia út lezárása miatt a Thököly út-Hungária körút útvonalon közlekedik és nem érinti az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállókat. A 77-es trolibusz pedig az Egressy út és a Puskás Ferenc stadion között a Hungária körúton jár majd, nem érintve az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállókat. Jelezték: a mérkőzést követően további forgalomkorlátozás is lehet.

