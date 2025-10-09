Tizenkét, a második világháborúban hősi halált halt magyar katona maradványait tárták fel

Tizenkét, a második világháborúban hősi halált halt magyar katona földi maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Tornyópusztán a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság munkatársai.

Az igazgatóság csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: az igazgatósághoz beérkezett információ szerint Tornyópusztán az egykori, elerdősödött temetőben második világháborúban hősi halált halt magyar katonák lehetnek eltemetve, amelyre egy pléhtáblára festett „katona sírok” jelzés utalt az elvadult területen. A helyszínbejárás és a környékre vonatkozó veszteségi adatok vizsgálata után idén történt meg a feltárás, amelyet a tatabányai MH 12. Területvédelmi Zászlóalj tartalékos állománya segített.

A hadisírgondozók és a tartalékosok eltávolították a sűrű aljnövényzetet, majd megnyitottak egy kutatóárkot a feltételezett sorsír behatárolása érdekében. A szakemberek a négynapos feltárás során egyéni, dupla és tömegsírokat is felfedeztek, amelyekből összesen 12 magyar katonát exhumáltak.

Számos jel arra utalt, hogy a megtalált katonák mellett több hősi halottat temettek el a helyszínen, azonban őket a világháború utáni években exhumálhatták

– jegyezték meg.

A csontmaradványok mellett több tárgy is előkerült, amelyek lehetővé tették két katona azonnali azonosítását.

Hozzátették: a temetőt az 54/II. zászlóalj használta hősi halottai eltemetésére, akik a helyszíntől néhány kilométerre délre eső Mesterberekpusztán, illetve Kis- és Nagynémetegyház térségében estek el vagy haltak meg.

Az exhumált maradványokat Budapestre szállították. A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal a szakemberek egyelőre tíz katona személyi azonosságát igazolták. A területen eltemetett katonákról több dokumentum áll rendelkezésre a HM HIM Központi Irattárában, így feltehetően pontosítható még az információ mind a tizenkettő, hősi halált halt személyről – jegyezték meg.

Tudatták azt is, az elesett magyar katonák újratemetése a budapesti Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában, a második világháborúban hősi halált halt magyar katonák számára kijelölt parcellarészen lesz még idén ősszel.

Kapcsolódó tartalom A mesterséges intelligencia segített beazonosítani a náci gyilkost a holokauszt egyik legmegrendítőbb fotóján A fotó később a holokauszt egyik szimbólumává vált.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Magyar hadsírgondozás