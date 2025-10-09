Szuverenitásvédelmi Hivatal: A Tisza Párt nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről és biztonságáról

A hivatal „a Tisza Párt ukrán hátterű adatkezelési botrányáról készült gyorsjelentésével” kapcsolatos, az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, a Tisza Világ applikációnak már a bemutatóján „elhangoztak olyan mondatok, amelyek kérdéseket vetettek fel az alkalmazás hátterével kapcsolatban”, ezért a szervezet levélben fordult a párthoz, ám Magyar Péter elnök nem válaszolt azokra a kérdésekre, hogy kik, hol és miből hozták létre az alkalmazást.
A nyilvánosságban közben megjelentek olyan információk, miszerint
egy az ukrán nemzetbiztonsági szervekkel kapcsolatban álló cég lehet az applikáció mögött
– tették hozzá.
Közölték, hogy a kiszivárgott adatok szerint
az alkalmazás egyik adminisztrátora egy Miroszlav Tokar nevű férfi,
aki – miután adatai nyilvánosságra kerültek – láthatatlanná tette vagy törölte a közösségi felületeken fellelhető profiljait, és aki egy Ungvárra bejegyzett ukrán cég, a PettersonApps alkalmazottja.
A PettersonApps vezérigazgatója, Oleg Osztroverh nyíltan támogatja Volodimir Zelenszkij elnököt, és tagja a Defence Robotics UA elnevezésű cég felügyelőbizottságának, amely robotikai és hadirobotikai megoldások és alkalmazások fejlesztésével foglalkozik – fűzték hozzá.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint
a Tisza Párt nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről és biztonságáról,
ami az egyik legnagyobb személyes adatokkal való visszaéléshez vezetett a rendszerváltás óta, ennek következményeként pedig mintegy tizennyolcezer magyar felhasználó személyes és különleges adatai kerültek veszélybe.
Fokozza a helyzet súlyosságát, hogy az applikációba biometrikus azonosítás útján lehet belépni, így az sem zárható ki, hogy ezek a különleges adatok is illetéktelenekhez kerültek – mutattak rá, megjegyezve, hogy a Tisza Világ ráadásul jelenleg is letölthető,
a Tisza Párt a botrány ellenére sem állította le az adatgyűjtést.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a magyar hatóságoknak egy átfogó vizsgálat során fel kell tárniuk az adatkezelésért felelős személyi és szervezeti láncolatot, és ezzel meghatározni, kik rendelkeznek tényleges irányítási, fejlesztési vagy adatmegismerési jogosultsággal a Tisza-applikációban.
Hozzátették, hogy elengedhetetlen annak pontos azonosítása, hogy az applikáció fejlesztésében, üzemeltetésében és finanszírozásában milyen külföldi fejlesztői, pénzügyi vagy tanácsadói kapcsolatok játszottak szerepet, és ezek milyen formában kapcsolódnak az ukrán, a brüsszeli vagy más nemzetközi érdekcsoportokhoz – értékeli a hivatal. Meg kell vizsgálni, hogy az applikáció egy politikai befolyásgyakorlási infrastruktúra részeként jött-e létre, méghozzá külföldi érdekkörök vagy államok megbízásából.
Ennek során fel kell tárni, hogy a rendszer működése és adatkezelési logikája eleve olyan funkciókat tartalmazott-e, amelyek alkalmasak a magyar választók adatainak gyűjtésére, politikai profilozásra, illetve a választói magatartás befolyásolására. Megnyugtatóan ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a Tisza-applikáció egy politikai és kommunikációs műveleti rendszer részelemeként működik, amelyben a digitális adatkezelés a külföldi befolyásgyakorlás egyik eszközeként jelenik meg – írták.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)