Szijjártó Péter a gázai túszmegállapodásról: még életben lehet a Hamász magyar foglya

A gázai fegyveres konfliktus lezárásáról született friss megállapodás újabb bizonyíték arra, hogy Donald Trump igazi békeelnök, a rendezés nyomán ráadásul rövidesen kiszabadulhat az utolsó magyar túsz is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Harcosok Órája című műsorban fantasztikus hírnek nevezte a gázai megállapodást, és kiemelte, hogy ez már a sokadik olyan biztonsági konfliktus, amelynek feloldásában Donald Trump nélkülözhetetlen szerepet játszik és áttörésszerű sikert ér el.

„Én azt gondolom, hogy általában a közel-keleti béke egyetlen reménye Donald Trump, ezt mutatják a tények és a történelmi tapasztalatok. A Közel-Keleten mindenfajta kísérlet zajlott már az elmúlt sok-sok évtizedben arra, hogy ott békés egymás mellett élést teremtsenek az ottani nemzetek, az ottani emberek számára. Ezek a kísérletek mind-mind kudarcba fulladtak egy kivételével” – fogalmazott.

Szavai szerint ezt az egy kivételt a Donald Trump védnöksége alatt 2020-ban aláírt Ábrahám-megállapodások jelentik, amelyek keretében Izrael normalizálni tudta a kapcsolatait több arab állammal.

„Senki nem hitte el, hogy Donald Trumpnak ez a terve sikeres lehet, azonban bebizonyosodott, hogy hosszú évtizedek kudarcai után Donald Trump tervei jelentik az egyetlen reális forgatókönyvet arra, hogy a Közel-Keleten az emberek végre visszakapják a békés, nyugodt, rakétatámadásoktól és terrortámadásoktól mentes, biztonságos életnek a jogát, a lehetőségét” – húzta alá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Donald Trump most egy újabb, nagyon súlyos biztonsági konfliktus feloldásában játszott nélkülözhetetlen szerepet, és Közép-Európában abban lehet reménykedni, hogy az amerikai elnök hasonlóan sikeres lesz az ukrajnai háború lezárásában is.

„A két biztonsági válság, a közel-keleti és az ukrajnai háború vonatkozásában az nagyon fontos közös vonás, hogy Donald Trump béke-erőfeszítéseit nagyon sokan próbálják, próbálták és valószínűleg meg is fogják próbálni elgáncsolni. Mégis, a Közel-Keleten most úgy tűnik, hogy jó remény van a sikerre, és őszintén reméljük, hogy a sok gáncsolási, akadályozási, aláaknázási kísérlet ellenére Donald Trump sikeres lehet majd az ukrajnai béketeremtésben is” – jelentette ki.

A miniszter végül arra is kitért, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet fogságában van egy magyar állampolgárságú személy is, aki még életben lehet.

„Reméljük, hogy a Jóisten megsegít minket és őt meg a családját is, és a hétfői nappal, ahogy most a hírek szólnak, ő is együtt szabadulhat a Hamász fogságában lévő összes tússzal, és visszatérhet a családjához” – jegyezte meg.

„Köszönet illeti Donald Trumpon kívül mindazokat, akik közvetítői szerepet játszottak. Egyiptomnak és Katarnak a szerepe is elengedhetetlen volt. Hogyha sikerül felszámolni egy-egy biztonsági konfliktust a világban, az nagyon nagy mértékben hozzásegít minket ahhoz, hogy a harmadik világháború valószínűsége csökkenjen” – összegzett.

Kiemelt kép: Orbán Viktor magyar kormányfő és Donald Trump amerikai elnök, tárgyalása Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. március 8-án. A miniszterelnök mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)