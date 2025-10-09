Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren mond ünnepi beszédet – jelentette be Kovács Zoltán

„Két héttel nemzeti ünnepünk, október 23-a előtt megkezdte működését a nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs” – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön a Facebook-oldalán. Kovács Zoltán tájékoztatása szerint a nemzeti ünnep fő helyszíne a Kossuth tér lesz, ahol október 23-án 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

Kovács Zoltán elmondta: mint mindig, most is azon dolgoznak, hogy biztonságban és méltósággal ünnepelhessünk. Közölte, idén kétnapos ünnepre készülnek: október 22-én délután, illetve este a Műegyetemen és a Bem rakparton megtartják az ilyenkor szokásos megemlékezéseket, másnap pedig a fő helyszín a Kossuth tér lesz, ahol 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor az október 23-i nemzeti ünnepen békemenet megtartását

„Sokan vannak, akik jöttek volna, de nem fértek be, legközelebb a Jóisten ege alatt találkozunk” – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök az általa Tusnádfürdőn életre hívott Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján Budapesten, a Papp László Sportarénában. A kormányfő az október 23-i nemzeti ünnepen békemenet megtartását szorgalmazta.

