Orbán Viktor: Nawrocki lengyel elnök nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához. Mi sem. Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás

Szerző: hirado.hu
2025.10.09. 21:00

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A miniszterelnök a közösségi oldalán üdvözölte a lengyel elnök bejelentését, miszerint nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához Lengyelországban.

Lengyelország nem fog beleegyezni az európai intézmények semmilyen intézkedésébe, amelynek célja az illegális migránsok Lengyelországba történő áthelyezése – írta az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek címzett nyílt levelében Karol Nawrocki lengyel elnök. A levélben az áll, hogy Lengyelország keleti határa négy éve állandó migrációs nyomásnak van kitéve, amelyet a moszkvai rezsim irányít a fehérorosz állam és különleges szolgálatok segítségével.

Nawrocki egyetértett azzal, hogy az illegális migráció Európa problémája, de a megoldás nem az, hogy visszaküldik a migránsokat Közép- és Kelet-Európa országaiba.

Erre írta Orbán Viktor, hogy

„Európa fordul: Nawrocki elnök nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához Lengyelországban. Mi sem. Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

