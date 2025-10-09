Orbán Viktor: Nawrocki lengyel elnök nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához. Mi sem. Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás

A miniszterelnök a közösségi oldalán üdvözölte a lengyel elnök bejelentését, miszerint nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához Lengyelországban.

Lengyelország nem fog beleegyezni az európai intézmények semmilyen intézkedésébe, amelynek célja az illegális migránsok Lengyelországba történő áthelyezése – írta az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek címzett nyílt levelében Karol Nawrocki lengyel elnök. A levélben az áll, hogy Lengyelország keleti határa négy éve állandó migrációs nyomásnak van kitéve, amelyet a moszkvai rezsim irányít a fehérorosz állam és különleges szolgálatok segítségével. Nawrocki egyetértett azzal, hogy az illegális migráció Európa problémája, de a megoldás nem az, hogy visszaküldik a migránsokat Közép- és Kelet-Európa országaiba. Erre írta Orbán Viktor, hogy „Európa fordul: Nawrocki elnök nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához Lengyelországban. Mi sem. Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás."