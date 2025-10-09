Orbán Viktor hadgyakorlaton vett részt

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina (volt katonai) Repülőtéren részt vett az Adaptive Hussars 25 hadgyakorlat egyik mozzanatán – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök az Adaptive Hussars 25 hadgyakorlat egyik mozzanatán a Mezőkövesdi Klementina Repülőtéren 2025. október 9-én. Mellette Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)