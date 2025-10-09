Orbán Viktor egy benzinkútnál vett fel „stoppost” útban Kolozsvár felé

Orbán Viktor miniszterelnök egy gyorsforgalmi út mentén található benzinkútnál „random” (véletlenszerűen) találkozott össze Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, akit aztán a kormányfő a Facebook-oldalán elérhető videó tanúsága szerint magával vitt autójával Salgótarjánba.

Orbán Viktor a Facebook-oldalára töltött fel egy videós, illetve egy képgalériás bejegyzést, melynek tanúsága szerint a miniszterelnök Kolozsvár felé tartva egy benzinkútnál találkozott össze Lázár Jánossal, akit egy kávé elfogyasztását követően Volkswagen típusú gépkocsijában magával vitt Salgótarjánba.

A miniszterelnök a videón az építési és közlekedési miniszternek elmondta, hogy készül a Romániai Demokrata Szövetség (RMDSZ) pénteki gyűlésére, amelyen előadást tart majd, beszédének szövegét pedig várhatóan a soron következő éjszaka folyamán írja majd meg.

Emlékezetes, hogy két évvel ezelőtt, 2023. októberében egyszer már fuvarozta a kormányfő Lázár Jánost, az akkori Instagram-videó alapján azzal az utazással tesztelték a Városlőd és Győr közötti 36 kilométer hosszúságú 83-as főutat, melyet nem sokkal azt megelőzően adtak át a forgalomnak.

A tárcavezető akkor ismertette Orbán Viktorral a beruházás részleteit, közölte, hogy már addig is 2000 kilométernyi új út készült el, ugyanakkor utazásuk során az óránkénti 110 kilométeres megengedett sebességhatár betartására is felhívta a miniszterelnök figyelmét.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Orbán Viktor (@orbanviktor) által megosztott bejegyzés

Kiemelt kép: Orbán Viktor és Lázár János (Fotó: facebook.com/orbanviktor)