Orbán Viktor egy benzinkútnál vett fel „stoppost” útban Kolozsvár felé

Orbán Viktor a Facebook-oldalára töltött fel egy videós, illetve egy képgalériás bejegyzést, melynek tanúsága szerint a miniszterelnök Kolozsvár felé tartva egy benzinkútnál találkozott össze Lázár Jánossal, akit egy kávé elfogyasztását követően Volkswagen típusú gépkocsijában magával vitt Salgótarjánba.
A miniszterelnök a videón az építési és közlekedési miniszternek elmondta, hogy készül a Romániai Demokrata Szövetség (RMDSZ) pénteki gyűlésére, amelyen előadást tart majd, beszédének szövegét pedig várhatóan a soron következő éjszaka folyamán írja majd meg.
Stopposom volt. Irány Salgótarján! 😎
Közzétette: Orbán Viktor – 2025. október 9., csütörtök
Emlékezetes, hogy két évvel ezelőtt, 2023. októberében egyszer már fuvarozta a kormányfő Lázár Jánost, az akkori Instagram-videó alapján azzal az utazással tesztelték a Városlőd és Győr közötti 36 kilométer hosszúságú 83-as főutat, melyet nem sokkal azt megelőzően adtak át a forgalomnak.
A tárcavezető akkor ismertette Orbán Viktorral a beruházás részleteit, közölte, hogy már addig is 2000 kilométernyi új út készült el, ugyanakkor utazásuk során az óránkénti 110 kilométeres megengedett sebességhatár betartására is felhívta a miniszterelnök figyelmét.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Orbán Viktor és Lázár János (Fotó: facebook.com/orbanviktor)