Nyoma veszett a Pilisbe induló 55 éves matematikatanárnak

Szerző: hirado.hu
2025.10.09. 17:15

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Miklovicz András hat nappal ezelőtt indult el zuglói otthonából a Pilisbe, az 55 éves matematikatanár azóta sem tért haza, a rendőrség körözést adott ki.

Hat napja eltűnt egy budapesti matematikatanár a XIV. kerületi otthonából, a jelek szerint túrázni indult a Pilisbe. Az 55 éves pedagógus az eltűnése napján az édesanyjával ebédelt, akinek azt mondta, hogy elmegy tanítani, utána hazamegy. Ez nem történt meg, de

a telefonját megtalálták, amiből kiderült, hogy vásárolt magának egy buszjegyet a Pilis irányába

– számolt be a Blikk.

Miklovicz András körülbelül 170 centi magas, barna szeme van, kopasz, őszülő borostás. Eltűnésekor egy zöldes pufi mellényt, fekete jóganadrágot, kék pólót, zöld melegítőfelsőt és sötétszürke sportcipőt viselt.

A Zsaru Magazin kiemelte, hogy a férfi egyszer már követett el öngyilkossági kísérletet a Pilisben, ám akkor megmentették az életét.

Kiemelt kép forrása: Magánoktatás.hu

 

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

