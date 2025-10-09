Műsorújság
Napsütés és felhők váltják egymást csütörtökön, záporok is előfordulhatnak

Szerző: hirado.hu
2025.10.09. 07:04

Szerző: hirado.hu
Felhős időre, emellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra lehet számítani. Este megkezdődik a felhőzet határozottabb felszakadozása, csökkenése északnyugatról – írja a HungaroMet.

Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél időnkét megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.

Késő este többnyire 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Tovább szakadozik, helyenként csökken a felhőzet, a csapadékgócok legnagyobb része lecseng. Hajnalban a kevésbé felhős, szélcsendes vidékeken párásság, köd, illetve rétegfelhőzet is képződhet. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5, 11 fok között várható, de az északi völgyekben hidegebb is lehet.

