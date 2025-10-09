Mandiner: Belső levelezésben igyekeznek megmagyarázni az adatszivárgás utáni helyzetet Magyar Péterék

Egy levélben üzent a Tisza Világ felhasználóinak a Magyar Péter vezette párt applikációját kezelő csapat az adatszivárgási ügyben. A Mandiner az üzenet alapján arról írt, hogy a fejlesztők konkrétan nem tértek ki arra, történt-e adatszivárgás, ugyanakkor a lap szerint nem is tagadták annak tényét.

A levelet jegyző fejlesztőcsapat ezután arról számolt be, hogy az applikációt eddig is volt lehetőség inkognitó módban használni. Ugyanakkor ha valaki inkognitó módban használta a programot, akkor nem tudott kapcsolódni a többi felhasználóhoz.

A Mandiner a levél alapján azt írja, hogy a fejlesztők hamarosan bevezetnek egy új módot a kapcsolódásra más felhasználókkal, ám ez egyelőre még nem készült el. A lap három következtetést is közölt az eseményekkel összefüggésben:

a Mandiner szerint lehetséges, hogy nem megfelelően fejlesztették le az applikációt, mivel aki nem inkognitó módban volt, annak az adatai minden felhasználó számára hozzáférhetőek voltak.

Viszont a felhasználók semmit sem láttak egymásról eddig az inkognitó mód esetén, ezért nem tudtak egymással kommunikálni.

Az applikáción belül emiatt is választották sokan a nem inkognitó módot, ráadásul pont a nem inkognitó módot alkalmazó felhasználók adatai szivárogtak ki.

A Mandiner cikkében megjegyzi, hogy az applikáció fejlesztői a fenti probléma megoldására vezetik be azt, hogy inkognitó módban is lehessen egymással kommunikálni a programon belül. A lap megjegyezte, hogy utóbbi fejlesztés egyébként még nem készült el, így továbbra is ellophatják az adatait annak, aki nem inkognitó módban van.

Adatszivárgás, amelyről egyesek csak a sajtóból értesültek

Még hétfőn számolt be az Index arról, hogy mintegy húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki a Tisza Párt alkalmazásából, a Tisza Világból. A portál információi szerint az alkalmazás fejlesztésén egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott. A mobiltelefonos applikációból nevek, telefonszámok és e-mail-címek is kikerültek. Sokan ugyanakkor csak azután értesültek a történtekről, hogy megkeresést kaptak az adatok alapján különböző sajtóorgánumoktól.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint több érintettel is felvette kapcsolatot, így a lista hitelesnek tekinthető, a megszólalók nyilatkozatai pedig igazolták az adatok valódiságát. A lap cikkéből kiderült, hogy sokan megdöbbentek a szivárgáson, ám a megkeresésekkor akadt olyan is, aki csak a Magyar Nemzettől tudta meg, hogy nyilvánosak lettek a legfontosabb személyes adatai. A személyes adatok abból a telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be, és amely a Magyar Nemzet szerint fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában.

A 444 a Tisza Párt megküldött válasza alapján arról írt, hogy nem ismerik azt a Gordon Aaront, aki Radnai Márk alelnök mellett adminként szerepelt Anon Paste oldalra kitett adatbázisban, amelyben mintegy 18 400 ember adata – neve, mobilszáma, e-mail-címe és lakcíme – megtalálható, így sokan közülük biztosan kötődnek a Tisza Szigetekhez. A párt szerint a lista készítője tehette oda ezt a nevet a lista tetejére, így a Tisza szerint ezért sem kizárható a szándékos lejáratás.

A 444 ugyanakkor beszámolt arról is, hogy több emberrel felvette a kapcsolatot, akik megerősítették: egyezik a becenevük a kiszivárgott adatbázisban szereplővel, amit az applikációhoz és a webes felülethez adtak meg. A portál szerint „Több embert felhívtunk, akik megerősítették, hogy a kiszivárgott adatbázisban szereplővel egyezik a »becenevük«, amit az apphoz vagy a webes felülethez adtak meg. Van, akinél csak ez az egy információ szerepel.

Amikor az egyik tiszás kapcsolattartót felhívtuk azzal, hogy megtaláltuk a nevét az adatbázisban, annyit mondott, hogy »fuck«, majd mikor beolvastuk a lakcímét is, egy »ó, basszussal”« reagált. Ő régóta tagja az egyik Tisza Szigetnek,

a regisztrációkor adta meg részletesen az adatait, még az applikáció előtt.”

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)