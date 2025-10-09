Könnyeivel küzdött a meglepetésbuliba csöppenő Zacher Gábor – VIDEÓ

A legendás toxikológust kollégái titkos meglepetéssel köszöntötték 65. születésnapján, az ország sztárorvosa megkönnyezte a kedves meglepetést.

Kevés orvos van Magyarországon, akit annyian ismernek és tisztelnek, mint Zacher Gábort. A toxikológus és mentőorvos évtizedek óta áll szolgálatban, most pedig mérföldkőhöz érkezett: betöltötte a 65. életévét, elérve a nyugdíjkorhatárt – írja a Ridikül.hu.

Zacher Gábort szolgálata végén egy „riasztást” kapott: a rohamkocsival egy belvárosi kávézóhoz hívták. Ám ott nem egy beteg várta, hanem szerető kollégái és Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója.

A meglepetés teljesen váratlanul érte a főorvost, aki könnyekig hatódott.

Az ünneplésről készült videót a mentőszolgálat tette közzé, a felvételen jól látszik, milyen szívből jövő szeretet és tisztelet övezi Zachert bajtársai részéről.

„Potyogtak a könnyeim… nem számítottam erre” – mondta később meghatódva.

Zacher számára a 65 év nem lezárást, hanem egy újabb fejezet kezdetét jelenti. Továbbra is a betegei mellett szeretne állni, legyen szó kórházi ellátásról vagy sportesemények egészségügyi biztosításáról.

