Itt a következő családtámogatás: 250 ezer háromgyermekes édesanya adómentes

Október 1-jétől újabb jelentős intézkedéssel bővült a kormány családpolitikai programja: immár 250 ezer háromgyermekes édesanya vált jogosulttá a teljes személyijövedelemadó-mentességre. A döntés újabb állomása annak a több mint egy évtizede tartó folyamatnak, amelynek célja a családok megerősítése és a gyermekvállalás ösztönzése – írja a Magyar Nemzet .

A kormány az elmúlt években számos intézkedéssel új alapokra helyezte a családpolitikát. Gulyás Gergely a Kormányinfón emlékeztetett: az adómentességet igényelni kell, munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatóknál pedig egy nyomtatvány kitöltésével. Hangsúlyozta, hogy a munkáltatóknak kötelessége az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

A miniszter kiemelte, hogy ez a lépés újabb fontos állomás a kormány családpolitikájában.

2025. január 1-jétől a kétgyermekes édesanyák is adókedvezményre lesznek jogosultak, ráadásul ezt a kedvezményt a férfiak is igénybe vehetik majd.

Előtérben a magyar családok támogatása

A kormány 2010-ben tűzte ki célul a családok támogatását mint kiemelt nemzeti ügyet. Azóta számos intézkedés valósult meg, amelyek alapjaiban alakították át a magyar családpolitikát.

2014-ben bevezették a gyed extrát és elindult a bölcsődei férőhelybővítési program, 2015-ben pedig megszületett a csok (családi otthonteremtési kedvezmény). 2016-ban bővült a családi adókedvezmény, és megjelent az első házasok adókedvezménye is.

A 2019-ben meghirdetett családvédelmi akcióterv tovább erősítette a támogatások rendszerét.

Európa legnagyobb adócsökkentési programja

A kormány 2025-ben új szintre emelte a családok támogatását és megvalósította Európa legnagyobb adócsökkentési programját:

2025. július 1-jétől 50, majd 2026. január 1-jétől további 50 százalékkal nő a családi adókedvezmény összege,

a csed, a gyed és az örökbefogadói díj mentesült a személyi jövedelemadó alól,

október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák teljes szja-mentességet kaptak,

2026-tól pedig fokozatosan adómentessé válnak a kétgyermekes édesanyák is, elsőként a 40 év alattiak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)