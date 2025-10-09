Itt a következő családtámogatás: 250 ezer háromgyermekes édesanya adómentes

A kormány az elmúlt években számos intézkedéssel új alapokra helyezte a családpolitikát. Gulyás Gergely a Kormányinfón emlékeztetett: az adómentességet igényelni kell, munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatóknál pedig egy nyomtatvány kitöltésével. Hangsúlyozta, hogy a munkáltatóknak kötelessége az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.
A miniszter kiemelte, hogy ez a lépés újabb fontos állomás a kormány családpolitikájában.
2025. január 1-jétől a kétgyermekes édesanyák is adókedvezményre lesznek jogosultak, ráadásul ezt a kedvezményt a férfiak is igénybe vehetik majd.
Kapcsolódó tartalom
Előtérben a magyar családok támogatása
A kormány 2010-ben tűzte ki célul a családok támogatását mint kiemelt nemzeti ügyet. Azóta számos intézkedés valósult meg, amelyek alapjaiban alakították át a magyar családpolitikát.
2014-ben bevezették a gyed extrát és elindult a bölcsődei férőhelybővítési program, 2015-ben pedig megszületett a csok (családi otthonteremtési kedvezmény). 2016-ban bővült a családi adókedvezmény, és megjelent az első házasok adókedvezménye is.
A 2019-ben meghirdetett családvédelmi akcióterv tovább erősítette a támogatások rendszerét.
Kapcsolódó tartalom
Európa legnagyobb adócsökkentési programja
A kormány 2025-ben új szintre emelte a családok támogatását és megvalósította Európa legnagyobb adócsökkentési programját:
-
2025. július 1-jétől 50, majd 2026. január 1-jétől további 50 százalékkal nő a családi adókedvezmény összege,
-
a csed, a gyed és az örökbefogadói díj mentesült a személyi jövedelemadó alól,
-
október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák teljes szja-mentességet kaptak,
-
2026-tól pedig fokozatosan adómentessé válnak a kétgyermekes édesanyák is, elsőként a 40 év alattiak.
Kapcsolódó tartalom
