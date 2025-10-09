Íme, ez a békemenet pontos útvonala

Október 23-án reggel kilenc órakor kezdődik Budapesten a békemenet – jelentette be CÖF-CÖKA vezetése a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Sajtótájékoztatót tartott az október 23-i békemenet részleteiről a CÖF-CÖKA vezetősége és a békemenet arcai, Csizmadia László, a CÖF-CÖKA alapító elnöke, ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője és elnöki főtanácsadója, Bayer Zsolt publicista, Fricz Tamás politológus, Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője és Stefka István újságíró.

A bejelentés szerint reggel kilenckor az Elvis Presley térről indul a menet, majd a Margit hídon, a Nyugati téren, az Alkotmány utcán át érkezik a Kossuth Lajos térre, ahol Orbán Viktor mond ünnepi beszédet.

A menet célja, hogy megmutassa a magyar emberek elkötelezettségét a nemzeti szuverenitás, a keresztény-nemzeti értékek és a konzervatív eszmék mellett. A szervezők szerint az Európai Unió jelenlegi vezetése veszélyezteti a nemzeti szuverenitásunkat.

Kiemelt kép: A békemenet résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)