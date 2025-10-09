Drónok segítik a gazdákat a szőlőkabóca elleni felderítésben és permetezésben – jelentette be Nagy István

Újabb hatékony segítség érkezik a szőlőültetvények megóvása érdekében, a modern technológiát is bevetik a szőlőkabóca elleni védekezésben – mondta Nagy István agrárminiszter, a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videójában.

A tárcavezető közölte: csütörtöktől nemcsak a szakemberek keresik a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kártevőket, az ültetvényeket drónokkal is átvizsgálják. A lakosság országszerte még akár hetekig is találkozhat a fertőzött tőkéket kereső drónokkal.

Ezáltal a hatóság célirányosan ellenőrizheti a betegséggel potenciálisan érintett ültetvényeket, számottevően felgyorsítva az azonosítást – ismertette.

Hazánkban 22-ből már 17 borvidéken igazoltan jelen van a kórokozó. A két kiemelten fertőzött vármegyében, Somogy vármegyében a rovarölő szeres védekezés csütörtökön megkezdődött és az időjárás függvényében Zala vármegyében is sor kerülhet – mondta.

Kitért arra, hogy a betegség az emberre nem jelent veszélyt és a borba sem jut át, de a szőlőben rendkívüli károkat okoz. Ismert gyógymód nincs ellene, kordában tartani csakis a terjesztő vektor, az amerikai szőlőkabóca elleni fellépéssel lehet. A kormány mindent megtesz, hogy megfékezze a szőlőtőkéket sújtó súlyos fertőzést.

„Erre a célra 3,8 milliárd forintot különítettünk el. Számíthatnak ránk a gazdák és a borászok” – fogalmazott Nagy István.

