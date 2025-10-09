A magyar egyetemek úgy érik el sikereiket, hogy Brüsszel és a Tisza Párt ellenük dolgozik – közölte Hankó Balázs

A szerda éjszaka napvilágot látott egyetemi rangsor alapján is előbbre léptek a magyar egyetemek – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön, az M1 Ma reggel című műsorában. Hankó Balázs hangsúlyozta: ezeket az eredményeket a magyar felsőoktatási intézmények úgy érik el, hogy Brüsszel és a Tisza Párt a másik oldalon van, a magyar egyetemek sikere ellen dolgozik.

Hankó Balázs elöljáróban arról beszélt: most tért vissza az Egyesült Államokból, ahol sikeres kormányzati egyeztetések mellett nagyon jó egyetemi és kutatói együttműködéseket kötöttek. Így a Pázmány Péter Katolikus Egyetem amerikai partnerintézményével közösen egy új, a mesterséges intelligencia etikus felhasználás ával foglalkozó kutatócsoportot indíthat.

„Az Egyesült Államokkal barátok vagyunk, jó az együttműködés, egészen megváltozott a klíma ”

– fogalmazott.

A legfrissebb egyetemi rangsor kapcsán kiemelte: a legnevesebb amerikai és brit egyetemek továbbra is előkelő pozíciót foglalnak el a listán, ám örömteli, hogy a magyar egyetemek is sokat léptek előre.

Kifejtette: a Semmelweis Egyetem – néhány helyet javítva az elmúlt évhez képest – a 272. helyen áll, azaz a világ 30 ezer egyeteméből a legjobb 1 százalékban található. Ez a pozíció egyúttal azt is jelenti, hogy a SOTE a V4-es országok közül a legjobb helyen áll.

A rangsor felső 5 százalékában már 12 hazai egyetem vívott ki helyet magának, miután a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel bővült a lista, ezek közül ráadásul 7 vidéki egyetem

– tette hozzá.

2009-ben még összesen 6 magyar egyetem tartozott ebbe az elit mezőnybe, mindez pedig azt mutatja, hogy a megújított magyar egyetemek jól és eredményesen működnek – hangsúlyozta a tárcavezető.

Jelezte: az objektíven mérhető, négy szakmai szempont alapján a Semmelweis egyetem már most is beférne a világ legjobb 100 egyeteme közé, de a kitűzött 2030-as céldátum elérése mindenképpen sikerülni fog, ahogyan 5 év múlva az európai TOP 100-ban is lesznek magyar felsőoktatási intézmények.

Kiemelte:

a most kiadott világranglistán 4 hazai egyetem, azaz a Semmelweis mellett az Óbudai, az ELTE és a Debreceni szerepel a legjobb 1000-ben.

Szavai szerint

a felsorolt eredményeket úgy érik el a felsőoktatási intézmények, hogy Brüsszel és a Tisza Párt a másik oldalon van, a magyar egyetemek sikere ellen dolgozik. A Kollár Kingától elhíresült: minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb a Tiszának logika látszik érvényesülni itt is, hiszen a minap nyújtottak be egy, az ösztöndíj-programokhoz módosító indítványt, amivel a Pannónia Programra is ki akarják terjeszteni azt a kizárást, mellyel Brüsszel 2022 vége óta sújtja jogtalanul a magyar egyetemistákat kutatókat az Erasmus- és Horizont-program vonatkozásában

– mondta.

Teszik ezt úgy, hogy a Pannónia program nagyjából kétszer olyan sikeres, mint az Erasmus, ráadásul semmi közük hozzá, hiszen a felsőoktatás nemzeti hatáskör – közölte, példaként említve, hogy a programban eddig résztvevő 8115 hallgató, vagy fiatal kutató a világ legjobb egyetemeire jutott el: az elmúlt egy évben 60 Föld–Hold távolságot megtéve 181 diák utazott így az Egyesült Államokba, míg 119 az Egyesült Királyságba és 118 Japánba.

Hankó Balázs úgy vélte, a Tisza Párt az unió döntéshozóival együtt azt szeretné, hogy a magyar egyetemi alapítványok kuratóriumaiból a rektorokat és az egyetemi professzorokat zárják ki, és Brüsszelből mondják meg, ki lehet rektor, illetve dékán a magyar egyetemeken, valamint NGO-k döntsenek a fenntartó testület tagjairól. Ehhez a kormány nem járulhat hozzá – jelentette ki.

A miniszter a téma kapcsán a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arra is kitért, hogy mindez a kapkodás érthető, hiszen a közelmúltban volt Luxemburgban annak a 6 magyar egyetemnek a meghallgatása, mely beperelte Brüsszelt a felsőoktatási programokból történt kizárás miatt.

Az Európai Bíróság pedig ott számon kérte az Európai Bizottságot és Parlamentet a minden alapvető uniós joggal szemben álló szabályozás miatt

– közölte a miniszter.

