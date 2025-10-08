Változás az éjszakai útvonalakon, mossák a Szabadság hidat szerdádról csütörtökre virradóra

Néhány órás ideiglenes zárás mellett, szerdáról csütörtökre virradó éjszaka tisztítják meg a Szabadság hidat – közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint az őszi hídmosási program részeként szerda 23.30 és csütörtök 4.30 között a Szabadság híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik környezetkímélő tisztítószerrel. A társaság kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett, néhány órás időszakban úti céljuk eléréséhez válasszanak más útvonalat.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy megkezdődött a budapesti hidak őszi tisztítása, mégpedig az Erzsébet híddal. A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója akkor azt kérte a hidakon közlekedőktől, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársaikra.

Kiemelt kép: A Szabadság híd Budapesten. (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)