Tud-e arról, hogy közvetlen munkatársát drog miatt elítélték? – kérdezte Budai Gyula Magyar Pétertől

Budai Gyula szerint Magyar Péter egyik emberét korábban börtönbüntetésre ítélték kábítószer birtoklása miatt. A Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője kíváncsi lenne arra, hogy a Tisza Párt elnökének vajon van-e erről tudomása. A kormánypárti képviselő a Facebook-oldalán azt is állította, hogy Országh Kornél irányította Kötcsén az M1 riportere, Császár Attila ellen irányuló erőszakos fellépést.

A politikus tájékoztatása szerint a férfit a bíróság pénzbüntetésre és felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

A Fidesz–KDNP képviselője arról is írt, hogy Országh Kornél volt az is, aki az MTVA munkatársa, Császár Attila ellen irányuló kötcsei erőszakos fellépést, a meglincselésére, akasztásra buzdítást irányította.

