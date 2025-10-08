Tud-e arról, hogy közvetlen munkatársát drog miatt elítélték? – kérdezte Budai Gyula Magyar Pétertől

Műsorújság
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.10.08. 13:38

Belföld

| Szerző: hirado.hu
Budai Gyula szerint Magyar Péter egyik emberét korábban börtönbüntetésre ítélték kábítószer birtoklása miatt. A Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője kíváncsi lenne arra, hogy a Tisza Párt elnökének vajon van-e erről tudomása. A kormánypárti képviselő a Facebook-oldalán azt is állította, hogy Országh Kornél irányította Kötcsén az M1 riportere, Császár Attila ellen irányuló erőszakos fellépést.

Budai Gyula kormánypárti országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán közzétett videóihoz írt kommentben írt arról, hogy Magyar Péter személyi videósa, Országh Kornél ellen eddig két jogerős bírósági ítélet született, ittas járművezetés vétsége és kábítószer birtoklásának bűntette miatt.

A politikus tájékoztatása szerint a férfit a bíróság pénzbüntetésre és felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

Vajon Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének van tudomása arról, hogy Országh Kornél, aki a személyi videósa, kábítószer birtoklásának bűntette miatt egy év börtönbüntetést kapott? – tette fel a kérdést Budai Gyula.

A Fidesz–KDNP képviselője arról is írt, hogy Országh Kornél volt az is, aki az MTVA munkatársa, Császár Attila ellen irányuló kötcsei erőszakos fellépést, a meglincselésére, akasztásra buzdítást irányította.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: hirado.hu)

