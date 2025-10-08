Tud-e arról, hogy közvetlen munkatársát drog miatt elítélték? – kérdezte Budai Gyula Magyar Pétertől

Budai Gyula kormánypárti országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán közzétett videóihoz írt kommentben írt arról, hogy Magyar Péter személyi videósa, Országh Kornél ellen eddig két jogerős bírósági ítélet született, ittas járművezetés vétsége és kábítószer birtoklásának bűntette miatt.
A politikus tájékoztatása szerint a férfit a bíróság pénzbüntetésre és felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.
Vajon Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének van tudomása arról, hogy Országh Kornél, aki a személyi videósa, kábítószer birtoklásának bűntette miatt egy év börtönbüntetést kapott??
Én csak kérdezem!
A Fidesz–KDNP képviselője arról is írt, hogy Országh Kornél volt az is, aki az MTVA munkatársa, Császár Attila ellen irányuló kötcsei erőszakos fellépést, a meglincselésére, akasztásra buzdítást irányította.
Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: hirado.hu)
