Tegnap óta az ellenzék vezérének sorsa külföldi képviselők kezében van – jelentette ki Orbán Viktor

Orbán Viktor bejegyzésében megdöbbentőként és szégyenteljesként értékelte a kedden Strasbourgban történteket és úgy fogalmazott: „a pillanat, amikor Herr Weber néhány száz európai képviselő segítségével kezébe vette a tiszás gyeplőt”.
A kormányfő szerint
„szégyenteljes, mert a brüsszelieknek már semmi sem drága. Bárkinek hajlandóak falazni, ha az segít letéríteni Magyarországot a saját útjáról. ”
„Jöhet lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés, ők mindenkit tisztára mosnak” – fűzte hozzá.
A miniszterelnök úgy folytatta:
„megdöbbentő, mert az újkori magyar demokrácia története során olyan még sosem fordult elő, hogy az ellenzék vezérének sorsa külföldi képviselők kezében legyen. Tegnap óta ott van. ”
Orbán Viktor szerint
a Tisza nem több, mint egy brüsszeli projekt, a programjuk Brüsszel programja.
„Azt pedig már jól ismerjük: migráció, adóemelés, Ukrajna kistafírozása pénzzel és fegyverekkel. Jobb ebből kimaradni!” – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor.
Vigyázat, a mentelmi jog függőséget okoz! Brüsszeli függőséget
A miniszterelnök a Facebook-oldalán kedd délután közzétett bejegyzéseiben, az EP Magyar Péter mentelmi jogát fenntartó szavazására reagálva arra figyelmeztetett, hogy „a mentelmi jog függőséget okoz! Brüsszeli függőséget. Lopás? Bennfentes kereskedés? Egyet se félj, Brüsszel kimos a bajból” – írta Orbán Viktor.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)