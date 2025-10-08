Tegnap óta az ellenzék vezérének sorsa külföldi képviselők kezében van – jelentette ki Orbán Viktor

Az újkori magyar demokrácia története során olyan még sosem fordult elő, hogy az ellenzék vezérének sorsa külföldi képviselők kezében legyen. Tegnap óta ott van – jelentette ki a miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött szerda reggeli bejegyzésében. Orbán Viktor posztjában világossá tette: a Tisza nem több, mint egy brüsszeli projekt.