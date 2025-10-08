Nyomozást indított a rendőrség az újságírót lökdöső Ruszin-Szendi Romulusz ügyében

Garázdaság miatt indított nyomozást Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya ügyében a rendőrség.

Garázdaság gyanújával nyomozást rendelt el a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya ügyében – számolt be a Magyar Nemzet.

A lap felidézte, hogy Móna Márk, a Mandiner újságírója Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám

Magyar Péter bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert.

„Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött”– idézte fel az elképesztő esetet a Ruszin-Szendi Romulusz agresszióját elszenvedő újságíró.

Annak ellenére, hogy a történteket dokumentálták, a Mandiner videót is készített az esetről, Magyar Péter azt állította, Ruszin-Szendi Romulusz és az újságíró csak „beszélgettek, nevettek”, majd a riporter megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta.

Az újságíróval szembeni erőszakos viselkedés miatt Budai Gyula és Tényi István is a hatósághoz fordult, a rendőrség pedig nyomozást indított.

