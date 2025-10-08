Menczer Tamás: Elzavarjuk a bábfigurát, elzavarjuk Webert, és elfoglaljuk Brüsszelt

Manfred Weber elmondta, miért védte meg kedden (is) Magyar Pétert – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, miután az Európai Parlamentben elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket.

Mint írtuk, az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének keddi munkanapján tartott szavazáson elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket. Emellett leszavazták Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselőjének, valamint Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi joga felfüggesztése iránti kérelmet is.

Menczer Tamás szerint ennek az oka egyszerű: Manfred Weber „meg akarja buktatni a szuverenista és a magyar érdekeket védő Orbán Viktort. És a bábfigurája Magyar Péter” – írta, majd részletezte, szerinte miért gondolja Manfred Weber azt, hogy „Orbán Viktor útban van”.

„Mert nemet mond a háborúra, a migrációra, a genderre. Nemet mond Ukrajna uniós tagságára, és nemet mond arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Weber bábfigurája minderre igent mond. Cserébe megtarthatja a brüsszeli mentelmi jogát”

– fejtette ki.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója végül közölte, ennek tudatában mi a tervük az elkövetkezendő időszakra. „Először elzavarjuk a bábfigurát, Pétert, aztán meg szólunk Babisnak, Ficónak, Nawrockinak és a többi patriótának – mert bizony egyre többen és egyre erősebbek leszünk – és

elzavarjuk Webert is, elfoglaljuk Brüsszelt. Aztán kérünk egy kávét, majd folytatjuk Magyarország építését, és megkezdjük Európa újraépítését.”

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fóruma előtt Szekszárdon 2025. április 9-én (Fotó: MTI/Kiss Dániel)