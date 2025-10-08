Koncz Zsófia: A magyar családpolitika ékköve a bölcsődei hálózatfejlesztés

A magyar családpolitika és családtámogatás egyik ékköve a bölcsődei hálózatfejlesztés, aminek a vidék a legnagyobb nyertese – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerdán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sátán, a Málvölgyi Óvoda és Bölcsőde átadóünnepségén.

Koncz Zsófia közölte, 2010-ben az ország 3144 településéből mindössze 326-on működött bölcsőde, ma már azonban 1253 településen vannak ilyen intézmények. Hozzátette, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a bölcsődék száma 22-ről 127-re nőtt, és országos viszonylatban is több ezer férőhely fejlesztése van folyamatban.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

a jövő évi költségvetésben 110 milliárd forintot fordítanak a bölcsődék működtetésére és fejlesztésére,

szemben a 2010-es 11 milliárddal.

Az államtitkár jelezte, a kisgyermeket nevelő édesanyáknak foglalkoztatása is folyamatosan emelkedik, 2010-ben 66 százalékuk dolgozott, ez a szám ma már körülbelül 80 százalék.

Koncz Zsófia szólt a családtámogatási rendszer újabb lépéseiről is. Azt mondta,

októbertől a háromgyermekes édesanyák, jövő januártól pedig fokozatosan a kétgyermekes édesanyák is személyijövedelemadó-mentességet élvezhetnek. A cél, hogy négy éven belül egymillió magyar anya mentesüljön az szja-fizetés alól

– jelentette ki.

Közölte, óriási volt az érdeklődés a munkahelyi bölcsődék kialakítását segítő, közelmúltban lezárult pályázatra is. Korábban 14 településen és 6 fővárosi kerületben működött ilyen intézmény. Azt mondta, az erre a célra meghirdetett 1,3 milliárd forintos keret várhatóan ki fog merülni, így meg tudják többszörözni a munkahelyi bölcsődéknek a számát is.

A bölcsődei térítési díj támogatása kapcsán jelezte, a tavaly szeptemberben újranyitott programot európai uniós forrásból finanszírozták, aminek a kerete kimerült és a kormány saját hatáskörben, a hazai költségvetésből további 6,6 milliárd forinttal egészítette ki.

„Ez havonta a családoknak 50 ezer forint, vagy aki egyedül neveli a gyermekét, akár 65 ezer forintos támogatást jelenthet”

– mondta az államtitkár.

Koncz Zsófia hozzátette, emellett a bölcsődék szakmai utánpótlására is nagy hangsúlyt fektetnek, és mind a középiskolában, mind a felsőoktatásban ösztöndíjjal támogatják a szakmát választókat.

Csuzda Gábor helyi fideszes országgyűlési képviselő az átadóünnepségen arról beszélt, hogy a településen egyre több fiatal, kisgyermeket nevelő család él, akiknek hatalmas segítség ez a beruházás.

Szalmás Zoltánné (Fidesz-KDNP) polgármester pedig azt mondta, hogy az új óvoda megépítése „erőteljesen hiánypótló volt”, mert a korábbi épület már nem felelt meg a követelményeknek.

Sátán európai uniós és hazai forrásból, mintegy 575 millió forintból alakítottak ki óvodát és bölcsődét. A beruházás részeként egy modern, akadálymentes épület készült el, ahová a település korábbi óvodája is átköltözött, és ahol egy új, 12 férőhelyes bölcsődét is kialakítottak.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)