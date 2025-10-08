Hankó Balázs: A cél, hogy 2030-ra Magyarország Európa 10 leginnovatívabb országának egyike legyen

Az elmúlt egy évben sokat léptünk előre a magyar kutatás és innováció területén is, hiszen a célunk az, hogy 2030-ra Magyarország Európa 10 leginnovatívabb országának egyike legyen – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán szerdán közzétett videóban.

Hankó Balázs hozzátette: nemcsak, hogy megújították a magyar kutatási hálózatot, hanem 18 milliárd forintos béremelést is biztosítottak. Mindemellett elindították a kutatási-kiválósági programot, ahol a tavalyi évhez képest megduplázták a rendelkezésre álló forrásokat 40 milliárd forint vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy egy-egy kutatási projekt 300-400 milliós támogatást is kaphat.

A miniszter emlékeztetett: mindezeken túl a doktori képzések ösztöndíját is megemelték úgynevezett kooperatív képzésekben, amelyek egyrészt az egyetemen, másrészt pedig a kutatóhelyeken is zajlanak.

Hankó Balázs felhívta a figyelmet egy újabb pályázati lehetőségre:

26 milliárd forint keretösszegben kiváló kutatási infrastruktúrákra lehet pályázni, megújulnak a kutatóterek, új kutatóeszközök érkeznek, amelyekkel a magyar tudomány a világ élvonalába kerül.

Ezzel a 26 milliárd forinttal biztosítják, hogy ne csak a kutatói bérek, hanem a kutatói környezet is megújuljon. Egy-egy pályázat akár 4 milliárd forintot is magában foglalhat. Így lesz Magyarország Európa 10 leginnovatívabb országa között 2030-ra – hangsúlyozta a tárcavezető.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. (Fotó: MTI/Vajda János)