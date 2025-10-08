Hadházy feladta, vége a keddenkénti dugóknak: Budapestiek százezrei lehetnek hálásak az idős szerzetesnek, aki kiharangozta a tüntetőket

Félévnyi, a keddenkénti budapesti közlekedést nagymértékben ellehetetlenítő demonstráció után Hadházy Ákos bejelentette, hogy nem szervez több keddi tüntetést - vette észre a képviselő oldalán megjelent bejelentést az Index . Budapestiek százezrei lehetnek hálásak az idős szerzetesnek, aki szeptember végén kiharangozta a tüntetőket.

Nem szervez több keddi tüntetést Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő – erről szerdán számolt be közösségi oldalán.

Mint írta, be kellett látnia: ekkora támogatottsággal nem tudják elérni egyik eredeti céljukat, a gyülekezési törvény módosításának visszavonását.

A képviselő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is kint lesz a Kossuth téren: igény szerint köztéri fogadóórákat tart, és hetente jelzi majd, mikor lesz kint a téren. A politikus szerint a féléves tüntetéssorozat miatt nem szavazta meg a parlament az átláthatósági törvényt. Ugyanakkor hozzátette, hogy a tartós polgári engedetlenségig nem jutottak el.

Hadházy úgy látja, ennek egyik oka, hogy

„az ellenzék vezetője szerint erre nincs szükség, ő elfogadja a piszkos játékszabályokat és reméli, így is nyerni fog” – ezzel Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére utalt.

Idős szerzetesre rontottak Hadházyék a tüntetés közben

Nemrég a Ferenciek terén tartott megmozdulás közben, Hadházy Ákos beszéde alatt megszólalt a téren álló templom harangja, amit a politikus úgy értékelt, hogy szándékosan próbálták megzavarni a rendezvényt. A harangozás mintegy negyed órán át tartott, ezalatt néhány tüntető köztük egy zebra jelmezbe öltözött résztvevő bement a templomba, de Hadházy felszólította őket, hogy hagyják el az épületet.

Később egy szerzetes, Reisz Pál jelent meg a templom bejáratában, kezében egy Bibliával.

A tüntetők egy része szidalmazta az idős férfit, többek között azt kiabálva neki, hogy „szégyelld magad”, és egyházellenes, valamint politikai rigmusokat is skandáltak, ami óriási felháborodást keltett a közvéleményben,

sokan ezt a felzúdulást látják annak hátterében, hogy Hadházy Ákos visszavonulót fújt.

A keddi tüntetések sorozata azután indult, hogy az Országgyűlés március 18-án sürgősségi eljárásban megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozásátlehetővé tévő javaslatot. A szavazás napján Hadházy és momentumos képviselők füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben, ezt követően pedig több alkalommal is demonstrációkat szerveztek.

A megmozdulások során a résztvevők hidakat zártak le – március 25-én például négy hídon alakult ki patthelyzet a rendőrökkel –, áprilisban pedig több mint 24 órás demonstrációra is sor került, amelynek során többen a Karmelita kolostor előtt éjszakáztak.

Kiemelt kép: Resiz Pál és Hadházy Ákos a Ferenciek terén szeptember 24-én – Forrása: Facebook