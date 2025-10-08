Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság Herczeg Zoltánt a kábítószerügyében

Első fokon – nem jogerősen – lezárult Herczeg Zoltán divattervező és az ügy másik vádlottja, F. József büntetőpere. A bíróság a divattervezőt kábítószer-birtoklásért 1 év, míg F.-et kábítószer-kereskedelemért 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen.

Herczeg Zoltánt 2022 októberében tartóztatták le, miután kábítószergyanús anyagot találtak nála. Bár a fogyasztást elismerte az ismert divatterjesztő, a terjesztést – amellyel szintén meggyanúsították – tagadta.

Az Index közölte, hogy kedd délután véget ért az elsőfokú per, amelyben

az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért Herczeg Zoltánra, de a bíróság végül csak felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki rá.

Az ítélethirdetéskor Fülöp Géza bíró mindezt úgy indokolta: „Az ügyészség eltúlozta a büntetési tételeket, és a vádból hiányzott, hogy ki, mikor, mennyiért és mit vásárolt.” A bíró szerint a kábítószer-kereskedelemre nincs bizonyíték, a vád sem tartalmazott konkrétumokat ebből a szempontból, ezért ebben nem találták bűnösnek a divattervezőt.

Az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen, így az ügy még folytatódik.

Szerintük Herczeg Zoltán és F. József egymásnak ellentmondó vallomásai miatt nem tisztázott, hogy ki volt a kábítószer forrása. Herczeg Zoltán elismerte, hogy a barátainak adott az anyagból, de tagadta, hogy kereskedett volna vele. F. József viszont azt állította, hogy Herczeg félrevezette a hatóságokat, és valójában ő volt a díler.

Herczeg Zoltán az utolsó szó jogán sajnálatát fejezte ki az ítélethirdetéskor, mondván: megbánta, hogy ekkora szégyenbe keveredett az egész ország előtt. Elmondása szerint jó hatással volt rá a fél év börtön, azóta nem nyúlt kábítószerhez, és prevenciós előadásokat tart fiataloknak.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc.