Életmentés: a klinikai halál állapotából hozták vissza a rendőrök a tiltott vezetés miatt előállított férfit

Tiltott vezetés miatt állítottak elő egy sofőrt a X. Kerületi Rendőrkapitányságra. A férfi rosszul lett, majd leállt a légzése, hosszú feszült perceken keresztül küzdöttek a rendőrök az előállított személy életéért, akit sikerült újraéleszteni és stabil állapotban átadni a mentőknek.

„Kollégám segítségkérő hangjára lettem figyelmes, hogy segítsek mert valaki a rosszul van” – elevenítette fel a szeptember 4-én történteket Czirják Csaba rendőr alezredes.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán felidézték, hogy egy férfit tiltott vezetés miatt állítottak elő a X. Kerületi Rendőrkapitányságra. Mielőtt az előállító helyiségbe került, részletesen kikérdezték egészségi állapotáról. Elmondta, hogy korábban is voltak panaszai, de eddig nem fordult orvoshoz. Azt is hozzátette, hogy most

nem érzi jól magát, de orvosi ellátást nem kért.

Az előállított őrzésével megbízott Szilágyszegi Dániel őrmester folyamatosan figyelte a férfi állapotát, többször is ránézett, és amikor a bezártság miatt rosszabbul lett, friss levegőre kísérte.

Néhány perc múlva azonban a férfi állapota hirtelen súlyosbodott:

egyre nehezebben kapott levegőt, a szemei lassan lecsukódtak, majd a légzése is leállt.

Ebben a kritikus pillanatban az őrmester azonnal cselekedett. Ellenőrizte a férfi életjeleit, óvatosan lefektette, és megkezdte a szívmasszázst. Közben értesítette az alosztályvezetőt és mentőt hívott. A segítség perceken belül megérkezett: Czirják alezredes, majd nem sokkal később Gottfried Bence törzsőrmester is a helyszínre sietett, és együtt folytatták az újraélesztést.

Mellkaskompresszió és légbefúvás váltotta egymást feszült perceken át, mígnem a férfi egyszer csak levegő után kapott. Légzése helyreállt, rövidesen magához tért, és a mentők már stabil állapotban szállították kórházba.

A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság életmentő munkatársait Budapest rendőrfőkapitánya dicséretben és jutalomban részesítette.

Kapcsolódó tartalom Visszarántotta a tízemeletes ház tetejéről leugrani készülő fiatalt a hős rendőr Az életmentőket Budapest rendőrfőkapitánya dicséretben és jutalomban részesítette.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)