Csapadékmentes, azonban erősen szeles szerda várható

Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, az ország keleti harmadában olykor erős is.

A hőmérséklet délután 16 és 20, késő este 6, 12 fok között alakul.

Este átmenetileg csökken, majd éjfél után északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, reggelre a déli területek kivételével már mindenhol erősen felhős idő valószínű. Hajnalban az ország északi felén helyenként az eső is elered. Az északnyugati, nyugati szelet időnként élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb lehet.

