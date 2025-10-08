Műsorújság
Csapadékmentes, azonban erősen szeles szerda várható

Szerző: hirado.hu
2025.10.08. 06:52

Gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, csapadék nélkül – írja a HungaroMet.

Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, az ország keleti harmadában olykor erős is.

A hőmérséklet délután 16 és 20, késő este 6, 12 fok között alakul.

Este átmenetileg csökken, majd éjfél után északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, reggelre a déli területek kivételével már mindenhol erősen felhős idő valószínű. Hajnalban az ország északi felén helyenként az eső is elered. Az északnyugati, nyugati szelet időnként élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb lehet.

