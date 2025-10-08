Biztonságpolitikai szakértő a 48 percben: Ukránok fejleszthették a Tisza Párt adatgyűjtő applikációját

Ukránok fejleszthették a Tisza párt adatgyűjtő applikációját – mondta Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője, biztonságpolitikai szakértő az M1 48 perc című hírháttérműsorában.

Horváth József a műsorban rámutatott, hogy az informatikai cégek a 21. századi katonai hadviselésben egyre fontosabb szerephez jutnak, sőt „elsőrendű háborús csapásmérő eszközzé válhatnak”. Ha például egy terheléses támadással a szociális ellátórendszert vagy az egészségbiztosítási rendszert megbénítják, onnantól kezdve káoszt lehet teremteni egy országban – fogalmazott.

Horváth József hangsúlyozta: úgy tűnik, hogy az ukrán politikai vezetés megbízást adott az ukrán titkosszolgálatnak arra, hogy aktívan avatkozzon be a magyarországi választásokba. Szavai szerint a hírek 2015 óta arról szólnak, hogy amerikai informatikai cégek fiókszervezeteket létesítettek Ukrajnában.

A biztonságpolitikai szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a választók adataiból képzett adatbázisok alkalmasak lehetnek arra, hogy célzottan befolyásolni tudják a közvéleményt és a választást akár az utolsó pillanatokban is.

A négy évvel ezelőtti magyarországi választási kampányban is kiderült, hogy az ellenzéki tömörülés mögött „ott volt egy Datadat nevű cég”

– emlékeztetett.

Horváth József azt mondta: jól körülhatárolható, szervezett művelet zajlik, amelynek a célja egyértelműen az, hogy destabilizálja Magyarországon a helyzetet, befolyásolja az emberek szavazatait, és „elhintsék, hogy Magyarországon rosszul mennek a dolgok, Magyarország nem kapja meg az uniós forrásokat.”

„Professzionálisan felépített rendszerrel állunk szemben” – jelentette ki, hozzátéve: az még nem látszik pontosan, hogy az ukránok vannak mögötte, vagy megbízásra végzik ezt a feladatot. Horváth József szavai szerint Ruszin-Szendi Romulusz Tisza pártban való szerepvállalása is arra utal, „mintha a szálak összeérnének.” A művelet célja, hogy olyan embereket rakjanak össze, akiknek egyforma céljaik és kapcsolati hálójuk van – magyarázta.

Horváth József kitért arra is, hogy

Donald Trump megválasztása óta az Egyesült Államok elzárta a pénzcsapokat a magyarországi ellenzéki médiumok, tanácsadó szervezetek, influenszerek irányába, de ezt most „Brüsszel átvette”.

Kérdés azonban, hogy hosszú távon is átveszi-e valaki – jegyezte meg.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője hangsúlyozta: a következő bő hat hónapban folyamatosan fel kell készülni további nyomásgyakorlásra az ukránok részéről, akiknek széles eszközrendszerük van, ezért a várható lépéseiknek „a fantázia szab csak határt”.

Hozzátette: nagyon keményen végig kell dolgozni ezt a hat hónapot annak érdekében, hogy békésen, és demokratikus választások útján dőljön el, ki vezeti tovább ezt az országot. Az, hogy a választás befolyásolására való törekvések mennyire lesznek sikeresek, Horváth József szavai szerint azon múlik, hogy a közvélemény mennyire lesz képes „a józan eszére hallgatni”, illetve, hogy az erre hivatott szervek mennyire képesek megmutatni nekik, hogy mi van a színfalak mögött.

Kiemelt kép: Horváth József (Fotó: hirado.hu/ Horváth Péter Gyula)