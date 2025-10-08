Műsorújság
Azonnali hatállyal elbocsátottak egy beteget bántalmazó mentőst

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.08. 16:33

Azonnal hatállyal megszüntette az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) annak a mentősnek a munkaviszonyát, aki brutálisan bántalmazott egy férfit kedden Heves vármegyében – közölte az OMSZ szerdán az MTI-vel.

Azt írták: kedd este egy szolgálatban levő mentődolgozó brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit Heves vármegyében.

„Az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének” – írták.

Az érintett munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették, egyúttal feljelentést tesznek, az ügyben büntetőeljárás indul

– közölték.

Hozzátették: az Országos Mentőszolgálat dolgozói azt a hivatást vállalták, hogy megvédik és megmentik az emberek életét. Ez a vérlázító cselekmény semmiképpen sem vethet árnyékot arra a tisztességes és sokszor hősies helytállásra, amit több ezer bajtársunk nap mint nap tanúsít – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

 

