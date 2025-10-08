A Pesti Srácok újságírója a 48 percben: A baloldal azért nem tud hatalomra kerülni Magyarországon, mert nem ismeri a magyar néplelket, és nem is érdekli őket

Ukránok fejleszthették a Tisza Párt adatgyűjtő applikációját – mondta Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője, biztonságpolitikai szakértő az M1 48 perc című hírháttérműsorában, amelynek Pelyach Gergely, a Hír FM főszerkesztője és Dezse Balázs, a Pesti Srácok újságírója is vendége volt.

A műsor második felében a közbeszéd állapotának romlásáról szóló beszélgetés résztvevője, Dezse Balázs, a Pesti Srácok újságírója elmondta, azok, akik közélettel foglalkoznak, úgy gondolhatták, hogy már semmi nem tudja meglepni őket, de berobbant Magyar Péter és gárdája, azóta „elszabadult a pokol”.

Úgy fogalmazott: a világok harca zajlik, ami az Egyesült Államokban régóta van, átjött Brüsszelbe, és onnan Magyarországra. Ez talán az utolsó harc azért, hogy lesz-e a brüsszeli központ igényei szerinti helytartó Magyarországon. Azt folytatják – a jobboldali választók szidalmazását –, amit Márki-Zay Péter is csinált, de most felcsavarják a hangerőt.

Kijelentette, a baloldal azért nem tud hatalomra kerülni Magyarországon, mert nem ismeri a magyar néplelket, és nem is érdekli őket.

A magyar emberek nem szeretik az erőszakot, és azt sem, ha sértegetik őket – jegyezte meg.

Pelyach Gergely, a Hír FM főszerkesztője felidézte: Kuncze Gábor volt SZDSZ-es politikus Révész Mártiriusznak nevezte a 2006-os tüntetésekben megsérült fideszes politikust.

Dezse Balázs annak kapcsán, hogy Magyar Péter egy fórumán félredobta az Orbán Viktort ábrázoló kartont, azt mondta, az a helyzet, hogy „az ember összeomlott”. Az a nyomás, amely ráhelyeződik, nulla ahhoz képest, amely miniszterelnökként ráhelyeződne. „Képzeljük el, hogy mi történne, ha tényleg nyomás alá kerülne a nemzetközi politikában” – tette hozzá.

Az álhírbotrányban szerepet játszott Látó Jánossal kapcsolatban a Pesti Srácok újságírója kifejtette,

a jelenlegi ellenzék, a Tisza Párt nem tud maga köré megbízható, használható embereket szerezni, és „jönnek az ilyenek, mint Látó. Ez az ember egy Tisza-győzelem esetén pozíciót kapna”

– tette hozzá. Pelyach Gergely megjegyezte, azért nem mutatták be a Tisza Párt jelöltjeit, mert elképesztő humánerőforráshiány van a pártnál.

Azzal kapcsolatban, hogy Aranyosi Péter humorista megrángatta az őt kérdezi akaró Varga Ádám újságírót, a főszerkesztő úgy vélekedett, hogy a baloldal korábban soha nem volt ilyen agresszív. „Amikor régebben egy újságíró az MSZP-sekhez odament, például” Szanyi kapitány magázódva, udvariasan válaszolt„, nem volt olyan, hogy egy újságírót fellöknek – mondta.

Feltette a kérdést: ki tuszkolja vissza a szellemet a palackba? Dezse Balázs úgy válaszolt: „ez nekünk, választópolgároknak lesz a dolgunk”. „Reméljük, hogy a jobboldal megnyeri az április választást. Nem gondolom, hogy azok, akik örültek Charlie Kirk halálának, vagy lökdösték az embereket, visszavonulnak. A társadalomnak kell egy organikus megoldást találnia” – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője